Ce mai face acum fiica lui Andrei Gheorghe, la 4 ani de la decesul lui. Katarina și-a pierdut ambii părinți la o vârstă fragedă

Katarina, fiica regretatului jurnalist, Andrei Gheorghe a trecut printr-o mulțime de greutăți la o vârstă prea fragedă. După decesul tatălui ei, în 2018, la doar un an distanță, tânără și-a pierdut și mama, la finalul anului 2019. Katrina a trecut ulterior prin momente greu de povestit, dar acum aceastea a vorbit pentru prima dată despre viața ei după aceste tragice evenimente.

Katarina, fiica lui Andrei Gheorghe, a suferit de depresie. Primele declarații despre momentele grele prin care a trecut, după decesul părinților

Până la vârsta de 21 de ani, Katarina și-a piedut ambii părinți, ceea ce și-a pus amprenta aspura ei. Deși aceasta era fiica vitregă a regretatului om de radio, acesta s-a purtat cu ea ca și cum ar fi fost fiica sa și a ajutat-o în cariera de artistă pe care și-a dorit-o.

Tânără a suferit enorm atunci când Andrei Gheorghe s-a stins din viață și a avut numai cuvinte de laudă la adresa acestuia. Din păcate, la doar un an aceasta și-a pierdut și mama și cum era de așteptat, aceste evenimente au afectat-o și s-a confruntat cu depresia.

Aceasta a vorbit, pentru prima dată, despre greutățile prin care a trecut, într-un interviu pentru Antena Stars. De asemenea, ea a dezvăluit că datorită iubitului său actual a reușit să depășească aceste momente.

„Cred că toată lumea a avut momente cu depresia, e o chestie reală cu care ne confruntăm cu toții. Mama spunea mereu „N-ai cum să treci peste, trebuie să treci prin>> asta facem, trecem prin ea și o asumăm ca pe o parte din noi. Iubitul meu, foarte mult, (n.r a ajutat-o), am întâlnit cea mai drăguță persoană, tocmai am făcut un an împreună (...) Chiar mi-a dat foarte multă viață și mi-a aprins focul iar”, a mărturisit fiica lui Andrei Gheorghe, pentru sursa menționantă anterior.

Mai mult, Katarina Dyer, fiica lui Andrei Gheorghe cu Petruța, a reușit să vadă și partea plină a paharului din toate experiențele dificile prin care a trecut. Acesta a mai mărturisit că totate dramele din viața ei au ajutat-o în cariera de artistă:

„Eu cel mai bine scriu când sunt tristă, uneori îmi fac drame în cap doar ca să pot să fiu tristă, ca să pot să scriu o piesă, e real. Cine nu vrea să își facă părinții mândri? (...) De la o vreme m-am distanțat de foarte multe chestii negative din viața mea, care mă țineau ancorată”.

