Ce mai face Ioana Tufaru și cu ce se ocupă în prezent. Fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru câștigă puțini bani pe lună

Ioana Tufaru a dezvăluit câți bani încasează lunar din ajutoare și cum se chinuie să se descurce de la lună la lună. Aceasta s-a plâns că nu au venituri cu care să poată duce o viață normală.

Fiica Andei Călugăreanu și a lui Dan Tufaru s-a căsătorit în urmă cu câțiva ani și au devenit părinții unui băiețel. Însă cei doi nu încasează decât suma de 1.100 de lei pe lună, care nu pare să le fie de ajuns și duc o viață grea din acest punct de vedere.

Ioana Tufaru, despre problemele financiare cu care se confruntă familia ei. Cum se descurcă și ce a declarat

Ioana Tufaru a dezvăluit faptul că ea, soțul ei și fiu acestora duc o viață grea din cauza neajunsurilor financiare. Aceștia încearcă să-și organizeze banii puțini în maniera în care să se poată descurca cât de bine se poate.

„Ne este foarte greu. Trăim trei persoane din 1.100 de lei pe lună. La teatru nu am mai prins nimic că mergeam și făceam figurație acolo, mai câștigam un ban. Băiatul a început și el scoală, cheltuială multă și cu el. Soțul nu mai lucrează pentru că s-a pensionat pe caz de boală. Momentan, am depus dosarul și așteptăm să vedem cât primește și el”, a spus Ioana Tufaru, pentru Click!

Iată că soțul Ioanei Tufaru și-a depus dosarul pe caz de boală, dat fiind faptul că nu mai lucrează din acest motiv, iar ei acum așteaptă să vadă cum se va soluționa.

Ioana Tufaru a moștenit de la mama sa și pasiunea pentru actorie, așa că a primit cele mai bune sfaturi de la nume celebre, atunci când mai cochetează cu teatrul.

„Am trăit alături de actorii de la TES cu care am jucat (și sper sa mai joc ) în Scripcar, momente frumoase și unice. Sfaturi am primit multe, dar o să menționez doar că cele mai frumoase le-am primit de la actrițe precum Roxana Guttman sau Maia Morgenstern, chiar și de la regizorul Andrei Munteanu …. am învățat multe de la ei, foarte multe, dar, repet, dacă aș povesti am sta câteva zile să vorbim doar despre asta.

Am învățat multe lucruri frumoase de la ei, de exemplu, că pe scenă, dacă nu ești serios și nu asculți și faci ce spune regizorul poți pleca acasă. Înseamnă că ai venit degeaba la repetiții. Maia îmi spunea mereu: ,,Ioana, să fii atentă la ce spune domnul regizor, să înveți, să știi bine ce ai de făcut acolo!”. În general, ei aveau o problemă cu mine că vorbeam tare și îmi spuneau mereu să nu mai vorbesc tare că ei nu sunt surzi …. am multe amintiri trăite cu ei…”, a explicat ea, pentru Ciao.