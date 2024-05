Ce mai face și cum arată acum Dan Bordeianu, fostul iubit al Adelei Popescu. Actorul s-a retras din lumina reflectoarelor

Dan Bordeianu, celebrul actor cunoscut din telenovelele românești „Numai iubirea” și „Lacrimi de iubire” s-a retras de mai mulți ani din lumina reflectoarelor.

Dan Bordeianu este unul dintre cei mai îndrăgiți actori, însă după ce a jucat în cunoscutele telenovele românești, el a renunțat la cariera în televiziune.

Artistul a povestit în urmă cu mai mult timp care sunt adevăratele motive pentru care a renunțat la proiectele lui și a decis să nu mai apară la TV.

Cu ce se ocupă acum Dan Bordeianu

„Nu am renunțat la televiziune, adică la ideea de televiziune. Am renunțat la proiecte care nu mi-au plăcut și pe care nu le-am simțit. Ajunsesem într-o zonă în care am zis: fac asta cu bucurie? Și nu era neapărat așa. Da, m-aș întoarce în televiziune oricând, la orice oră, dacă pot funcționa în proiectul respectiv. În peisajul actual nu prea am văzut ceva în care aș putea să revin”, a spus Dan Bordeianu, potrivit Formula As.

În 2013, Dan Bordeianu a decis să se mute din București și s-a stabilit cu familia sa în Brănești, în casa în care a locuit tatăl său.

“Cu fabuloasa mea soţie, Teo­dora, cu magnifica mea fiică, Maria, cu cea mai re­laxată fiinţă de pe pământ, motanul Ariel – şi el salvat de la moarte precum lemnele mele. Îmi pla­ce casa noastră de la Brăneşti. A fost ini­ţial cons­truită de tata, între 1980 şi 1990. Încet, piatră cu piatră.

Tata s-a stins în 1997, dar eu am refuzat să o vindem, chiar dacă sora mea şi ma­ma parcă asta vo­iau. Simţeam că rămăsesem bărbatul din fa­milie, că trebuia să am grijă de ele, dar nu am vrut să vând.

Cu banii de student am început să reno­vez casa, iar când lucram în televiziune, chiar mi-a mers mai bine şi am putut să o pun la punct. Apoi am hotărât să mă mut în ea, am mărit-o treptat, m-am jucat cu arhitectura, cu designul, iar azi încă tot nu mă satur să mă uit în jur şi să mă minunez. Îmi place. Sunt foarte norocos”, a declarat actorul într-un interviu mai vechi.

După ce a luat decizia de a locui la sat alături de soția lui Teodora și fiica lor, Dan Bordeianu și-a descoperit noi pasiuni.

El a devenit interesat de prelucrarea lemnului și s-a apucat să construiască piese de mobilier. Chiar dacă pune mult suflet și lucrează din greu la corpuri de mobilier, Dan Bordeianu nu a renunțat la marea lui dragoste, teatrul.

Actorul continuă să joace și chiar la începutul acestui an a avut premiera piesei de teatru Ivona la Teatrul Nottara.

În fotografiile lui de pe Instagram apar adesea fiicele actorului, iar recent s-a fotografiat și alături de mama și sora lui.

Dan Bordeianu împărtășește cu fanii lui de pe Instagram și ce obiecte de mobilier produce, făcând acest nou meșteșug să arate ca o artă.