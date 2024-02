Ce mai face și cum mai arată Sylvia Sîrbu, prima soție a lui Andrei Ștefănescu. Ce a declarat despre starea ei de sănătate

Sylvia Sîrbu anunța în urmă cu doi ani că se retrage din viața publică pentru a se concentra pe problemele de sănătate. Recent, ea a revenit pe contul personal de Instagram, acolo unde a transmis un mesaj despre cum se simte în prezent. Iată ce mai face, dar și cum mai arată acum!

Sylvia Sîrbu anunța în anul 2022 că a avut un an plin de provocări pe partea de sănătate. Ea povestea atunci că nu doar problemele de sănătate i-au creat emoții, ci și stresul cauzat de așteptarea rezultatelor analizelor. Iată cel mai recent mesaj pe care l-a transmis blondina pe rețelele de socializare!

Ce mai face și cum mai arată Sylvia Sîrbu, prima soție a lui Andrei Ștefănescu

Sylvia Sîrbu a revenit de curând pe Instagram și le-a transmis fanilor un mesaj extrem de consistent în care explică că se simte mult mai bine.

„Vă salut cu mult drag și dor din perioada mea de recuperare fizica și emoțională, după doi ani pe care i-am simțit ca pe un travaliu existențial, în care au avut loc transformări adânci. Nu degeaba spune horoscopul că pentru Capricorni anul 2024 reprezintă o noua etapă de viață, după o perioada de 15 ani de teste, lecții și încercări. Fix asta simt și eu, până în adâncul ființei – sunt tot eu și totuși diferită, cu sete de nou, de transformare, de șlefuire a ceea ce a lovit viața până a dat o noua formă și conținut.

Simt că după o perioadă incredibil de lungă în care am explorat cele mai adânci și întunecate părți ale mele, este timpul pentru lumină. Simt că fiecare pas pe care-l fac, mă duce mai departe de un trecut pe care am încetat să-l mai analizez sau să-l privesc din pespective noi. A rămas doar pace și zâmbete, iar trecutul este acolo unde-i este locul, în trecut ….

Am pornit anul extrem de slow, cu 100% focus pe vindecare, pe grija față de mine și pe reconectarea cu corpul meu. Încă mai am multe de recuperat, dar fiecare zi reprezintă un mic progres. Mental, mi-a trebuit ceva care să mă deconecteze și care să mă relaxeze (mereu, după perioadele super dificile, simt nevoia să mă premiez cu ceva), așa că focusul meu a fost subiectul skin care. La 40 de ani împliniți în decembrie, era cazul să adopt și un astfel de hobby.

Simt că am făcut o școală intensiva despre ingrediente, combinații, testări ( am făcut foarte mult research despre produse și ingrediente pentru a desoperi ce mi se potrivește cel mai bine) și sunt tare curioasa care vor fi efectele pe temen lung ale noii mele pasiuni.

Concluzie: viața m-a învățat să nu-mi mai fac multe planuri și că uneori doar să spun: Doamne, facă-se voia ta! În noul an, îmi doresc doar să fiu sănătoasă și viață să fie blândă cu mine! Nu știu dacă ultimii ani m-au făcut mai puternică, dar cu siguranță sunt mai înțeleaptă și mai motivată să ajung acolo unde doresc. Mi-e dor de toată lumea, oameni dragi și minunați!”, a scris Sylvia Sîrbu pe contul personal de Instagram.

Prima soție a lui Andrei Ștefănescu s-a confruntat cu probleme de sănătate

Sylvia Sîrbu s-a confruntat în ultimii doi ani cu probleme de sănătate care au pus-o la grea încercare și au făcut-o să renunțe la muzică. Fosta membră a trupei A.S.I.A., supranumită între timp „profa de zen”, a făcut schimbări inclusiv la nivelul regimului alimentar.

Pasionată de yoga, vedeta a făcut cursuri de specializare în hatha, iar apoi a început să țină cursuri de dezvoltare personală și ateliere pentru femei.

„Am avut un an în care am fost extrem de preocupată de propria mea sănătate şi a trebuit să fac nişte controale amănunţite, şi nu cred că este plăcut pentru nimeni să facă multe vizite la medici şi analize peste analize, dar acesta a fost anul meu practic, iar acum sunt bine şi mă bucur că am putut să îmi reiau, mă rog, viaţa şi planurile, şi proiectele, şi aşa mai departe, pentru că, într-adevăr, a fost dificil.”, spunea Sylvia Sîrbu în urmă cu doi ani, potrivit Viva.

