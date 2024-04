Ce nume rar au ales Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc pentru cel de-al doilea fiu. Antrenorul a făcut anunțul!

Corina Caciuc, iubita lui Laurențiu Reghecampf, a născut de curând, iar antrenorul de fotbal nu își mai încape în piele de bucurie. Iată ce nume inedit au ales pentru cel de-al doilea fiu!

Laurențiu Reghecampf a devenit tată pentru a patra oară în urmă cu o săptămână, după ce iubita lui, Corina Caciuc, a adus pe lume un băiețel. Mândru peste măsură, antrenorul de fotbal a făcut și primele declarații despre fiul lor, dezvăluind ce nume au ales.

Ce nume au ales Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc pentru fiul lor

Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc trec prin cea mai frumoasă perioadă din viața lor, asta pentru că familia lor s-a mărit cu încă un membru. Iubita antrenorului de fotbal a adus pe lume al doilea copil, iar, la scurt timp, Reghe a dezvăluit că pe nou-născut îl cheamă Landon Abram. Se pare că numele nou-născutului începe tot cu litera „L”, așa cum îi cheamă, de altfel, pe toți băieții săi.

„Venirea pe lume a lui Landon Abram este pentru noi un moment de fericire, de împlinire și rezultatul iubirii dintre noi doi – eu nu am spus asta decât celor apropiați, care se bucură din suflet alături de noi. Ce comentează alții nu este problema mea.”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru Cancan.ro.

Potrivit click.ro, numele „Landon” are origini englezești și înseamnă „deschis”, „pajiște cu iarbă”. Specialiștii sunt de părere că persoanele care poartă acest nume sunt foarte ambițioase și duc la bun sfârșit ceea ce încep. Sunt lideri înnăscuți și gândesc mereu înainte de a acționa. Se pare că acest nume se completează perfect cu „Abram”, un nume cu origine evreiască, care înseamnă „tată înălțat”.

Câți copii are Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf este tatăl a patru copii: Luca (din căsnicia cu Maria Pfeiffer), Bebeto (din căsnicia cu Anamaria Prodan), Liam și Landon Abram (din actuala relație cu Corina Caciuc). Pe când era căsătorit cu prima soție, antrenorul de fotbal ar mai fi avut o fiică, pe nume Analisa, care și-a pierdut viața la vârsta de un an.

„A fost o perioadă foarte grea pentru mine. Analisa a murit la un an și două luni. Ne-am dat seama că are o boală, se numea Tetralogia Fallot, inima nu se formase exact, camerele de la inimi, și ne-am dat seama pe la șase luni, obosea când mânca și ne-am dat seama că are o problemă. I se învinețeau buzițele și ne-am dus la un control, atunci ni s-a zis că există o problemă și trebuie să se ajungă la operație.

Am făcut operație la Cluj, la un profesor foarte mare, operația a reușit, dar la fiecare operație de copil, așa am înțeles, trebuia să lase copilul deschis 24 de ore ca să vadă dacă mai sunt complicații. Din păcate, a făcut o pneumonie și nu a reușit operația. A fost o perioadă grea, am avut norocul și șansa, eu eram atunci la Steaua jucător, jucam și în cupele europene, mi s-a întâmplat această tragedie chiar înainte de un meci, jucam aici, la Craiova. După care trebuia să mergem în Grecia, jucam cu Panathinaikos dacă nu mă înșel. Vă dați seama că pentru mine a fost mai ușor să trec, fiind cu colegii, plecat cu fotbal. Mai greu a fost pentru fosta mea soție, care a trebuit să treacă singură prin această perioadă. Nu este un moment ușor când pierzi un copil, este cel mai tragic.”, povestea Laurențiu Reghecampf, în urmă cu câțiva ani, citat de Revista Viva.