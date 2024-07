Ce părere are mama lui Pepe despre Yasmine, actuala noră. Ce a povestit Tatiana Pascu despre relația pe care o are cu nepoții

Tatiana Pascu, mama lui Pepe, și-a spus părerea sinceră despre Yasmine, actuala noră. Mai mult, aceasta a vorbit despre relația specială pe care o are cu nepoții.

Pepe este foarte discret când vine vorba de viața personală. Acesta preferă să își țină familia cât mai departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

De curând, Tatiana Pascu, mama lui Pepe, și-a „deschis” sufletul în fața publicului și a vorbit despre nepoții săi. Mai mult, aceasta a avut numai cuvinte de laudă la adresa nurorii sale, Yasmine.

Chiar dacă fiul său este celebru în showbiz-ul românesc, Tatiana Pascu preferă să rămână rezervată. Aparițiile televizate ale femeii sunt destul de rare, semn că nu se simte atrasă de acest domeniu.

Cum se înțelege Tatiana Pascu, mama lui Pepe, cu nora ei, Yasmine

Mama lui Pepe are o relație foarte specială cu nora ei. Aceasta se înțelege de minune cu Yasmine, femeia care i-a dăruit un nepoțel minunat. De altfel, Tatiana Pascu își iubește extrem de mult nepoțeii.

„Am o fată și trei băieți care mi-au dăruit nepoți. Pe nepoatele mele le iubesc de nu mai pot. Pe Maria o iubesc cel mai mult. Ea este prima mea nepoată. Pe Rosa o iubesc și mai mult… iar de mezin ce să spun? Ce să mai spun de Pepe Jr.? Sunt topită după el. Cu toții mă fac fericită!

Îmi doresc mult să fie fericit, să se bucure de copii, să fie împlinit sufletește, iar Dumnezeu să-i bucure toată viața. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a găsit jumătatea, că și-a găsit iubirea. Yasmine este o fată extraordinară!”, a dezvăluit mama lui Pepe, conform viva.ro.

Pepe și Yasmine Ody s-au căsătorit la începutul lunii iunie

Pepe și Yasmine Ody au făcut marele pas în relația lor. Cei doi s-au căsătorit pe data de 7 iunie 2024, chiar atunci când fiul lor a împlinit doi ani. Artistul a făcut declarații emoționante chiar în ziua nunții.

„Ziua asta pentru mine înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tot ceea ce înseamnă dragostea mea pentru familie, pentru faptul că mi-am dorit toată viață un băiețel și abia acum mi l-a dat, mi l-a dat mai târziu ca să-l apreciez mai mult și să-l îndrăgesc mai tare. Faptul că fetițele îl iubesc atât de mult și el pe fetițe și împreună cu Yasi și cu copiii formăm o familie atât de frumoasă mă face să mă simt cel mai fericit om din lume, iar Yasi merită tot respectul și toată dragostea mea și îi mulțumesc mult de tot pentru faptul că m-a făcut atât de fericit și de împlinit”, a povestit Pepe pentru a1.ro.

„E diferit, până acum am știut tot ce mișcă. Acum mă duc ca un invitat. Conceptul în sine e total diferit. În primul rând nu e cu stat la masă și cu meniuri. Nu-s pauze de mese. Când vrei, mănânci. Live cooking. E sinucidere din punct de vedere financiar! E foarte scump. Sunt vreo 300 de invitați. Este cea mai importantă petrecere din viața mea. Am ales să facem nunta chiar de ziua băiatului meu. Vrei fructe de mare, ai fructe de mare. Vrei shaorma, mănânci shaorma! Tot ce vrei! Toate tipurile posibile și imposibile! Mai mult de 300 de persoane nu vrem, am zis să fie restrâns. Nu se filmeză. Programul artistic e festival. Mandinga, LA, Johny Romano, Clejanii, Silviu Andrei, Nea Mărin cu dansuri, dansuri arăbești, pentru că a mea e de origine palestiniană”, a mai spus el la Xtra Night Show de la Antena Stars.