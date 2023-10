Ce relație au părinții Deliei după ce tatăl artistei, Ion Matache, a renunțat la călugărie. Gina Matache a făcut dezvăluiri

Gina Matache a discutat despre relația pe care o are cu Ion Matache, tatăl Deliei și al Oanei, după ce acesta a renunțat la călugărie.

În 2004, tatăl Deliei Matache a decis să se retragă într-un schit de pe Muntele Athos. Recent, Ion Matache a fost nevoit să revină în România din cauza problemelor medicale.

Bărbatul s-a mutat la mama fiicelor lui, în fostul cămin conjugal. Deși nu mai formează un cuplu, Ion și Gina Matache au grijă unul de altul.

Ce relație au părinții Deliei după ce tatăl artistei a renunțat la călugărie. Gina Matache, dezvăluiri despre familia sa

Gina, mama Deliei, l-a primit cu brațele deschise pe fostul soț când acesta a renunțat la călugărie. Deși s-a crezut că au reluat relația, pe cei doi îi mai leagă doar un profund sentiment de recunoștință, prietenie și fiicele lor. Ei împart, de asemenea, apartamentul și dorm în camere separate.

„El a avut problemele mari de sănătate și a plecat de acolo, Ce era să facă? Ăsta este adevarul. Acum a revenit acasă și l-am primit. Nu puteam să-l las în starea aia. Normal că l-am primit. El acum e ok, a trecut perioada grea, se deplasează singur, se îngrijește singur.

Noi nu am făcut niciodată partaj. Ce să împart, două-trei lemne? Nu m-am gândit să strâng avere, tot ce am avut am dat la copii. Stăm în același apartament, eu o cameră, el o cameră. Nu vreau casă mare, pentru ce? Să stau să fac curat două zile? Nu mai am ambiții de astea', a dezvăluit Gina Matache, în podcastul Cristinei Șișcanu, de la Metropola TV.

Chiar dacă locuiește cu fostul partener, Gina Matache este deschisă la ideea de a primi un nou bărbat în viața ei.

„Bărbatul vieții mele? Încă îl aștept, vino mai repede! Să nu mă frece la cap, genul taci și înghite, să nu-și dorească lucruri imposibile sau să mă schimbe. Să fie chipeș, dar nu mai bătrân ca mine, mai tânăr să fie ca să țină pasul cu mine. Nu-mi plac învechiții, să aibă nebunia mea. Eu acum pot să-mi refac viața oricând', a mai spus ea.

