Ce sacrificii face Cristina Spătar pentru a-și păstra silueta “Tot nu arăt cum mi-aș dori, sincer”

La cei 50 de ani, vedeta se poate lăuda cu o siluetă aproape perfectă, însă numai ea știe câte sacrificii face pentru a arăta așa.

Cristina Spătar, despre stilul ei de viață și siluetă: "Am obsesia mea cu cântarul și cântăritul"

Pe măsură ce trec anii, Cristina Spătar devine din ce în ce mai conștientă că trebuie să aibă mult mai multă grijă de felul în care arată.

Deși are un corp de invidiat, vedeta nu este total satisfăcută de felul în care arată. Face mult sport iar când simte că are un kilogram în plus, schimbă foaia și trece pe meniu de salate, potrivit Libertatea.

Am rupt sala în două, cel puțin în ultimii doi ani am făcut foarte mult pilates, m-am chinuit, am fost și la sala de forță.

Mănânc numai salate, cele mai multe cu ton, și stau în stres când copiii sunt în timpul școlii. E greu. Asta mă ține în priză.

Faptul că sunt singură cu doi copii este o provocare, a spus artista, potrivit aceleiași surse.

Nu prea sunt așa slabă. Am luat câteva kilograme în ultimul timp. Alerg pe bandă, merg la sală. Am început și un nou program de aerobic cu o domnișoară, încerc să fac din toate câte puțin. Mă cântăresc obsesiv, a adăugat Cristina Spătar.

Am obsesia mea cu cântarul și cântăritul. Când iau 2-3 kilograme maximum, dar nu există 3… încep să mănânc doar iarbă verde, cum zic eu, doar salată”, a continuat vedeta.

„E și puțină înfometare… din toate câte puțin. Tot nu arăt cum mi-aș dori, sincer. Acum am 57 de kilograme, dar până pe 10 august, când plec eu la mare, o să fiu fix la kilogramele pe care mi le doresc”, a conchis Cristina Spătar, potrivit sursei menționată.

