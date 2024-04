Ce se întâmplă în aceste momente cu Naomy, personajul controversat și viral de la tv din trecut. „Se luptă între viață și moarte”

Informații noi despre starea de sănătate a uneia dintre cele mai controversate figuri din lumea showbiz-ului. Naomy se află într-o comă profundă, fiind internată într-o clinică din străinătate.

Detalii exclusive au fost dezvăluite pentru prima dată în cadrul emisiunii Știrile Antena Stars, aducând lumină asupra situației delicate în care se află.

Ultima persoană care a comunicat cu Naomy a oferit declarații exclusive pentru Știrile Antena Stars, evidențiind gravitatea situației de sănătate a celei mai controversate prezențe din lumea showbiz-ului.

Conform mărturiei lui Antonela, apropiată de Naomy, aceasta este internată în stare critică într-un spital din Dortmund, Germania.

"Este în comă într-un spital din Dortmund, Germania. Din păcate, starea ei este una foarte gravă. Se luptă între viață și moarte. Nu știm care a fost cauza reală, medicii trebuie să știe mai bine", spune Antonela, potrivit spynews.ro.

Antonela a relatat că a convenit cu Naomy să se întâlnească, însă într-un moment dat a pierdut contactul cu ea. Planificaseră să se întâlnească și Antonela a menționat că, atunci când au vorbit la telefon, Naomy nu dădea semne de boală sau alte probleme.

"Ultimele mesaje și ultimele telefoane când am vorbit au fost lunea trecută. Ne înțelesesem să vină în România, dar după aceea nu am mai aflat nimic despre ea. Ieri am primit această veste, toate gândurile mele pozitive merg spre ea. Stabilisem o întâlnire în țară, chiar stabilisem și datele, doar că după aceea s-a întrerupt brusc legătura. Mi se părea destul de ok la voce, avea o voce destul de sănătoasă, vorbea destul de coerent. Este destul de în vârstă, trece de 50 de ani, vârsta își spune cuvântul. Viața ei foarte tristă, plină de neajunsuri, transfobie și tot felul de injustiții sociale au dus la tot felul de presiuni psihice.", a mai spus Antonela.

Naomi s-a retras din lumea mondenă. Cum mai arată și cu ce se ocupă

Naomi nu mai arată deloc așa cum o știam noi din emisiunile de scandal la care era nelipsită într-un timp. Cu o voce foarte bună, Naomi a reușit să câștige simpatia publicului românesc, însă au fost aspecte ale vieții sale personale, care nu au fost apreciae de toată lumea.

Aceasta nu s-a lăsat de muzică și des a mai avut parte de concerte atât în țară, cât și în afară, unde a fost chemată. Deși este foarte retrasă, aceasta a mai publicat fotografii și filmulețe cu ea, ținându-și la curent fanii cu activitatea sa.

Naomi a făcut senzație la un show de muzică, în urmă cu mai mulți ani, unde a mers să câștige, însă lucrurile nu au funcționat și nu au ieșit așa cum își dorea, iar Virgil Ianțu nu i-a oferit șansa de a merge mai departe la Megastar, însă lucrurile nu s-au oprit aici. Naomi a continuat să cânte și și-a lansat multe melodii proprii cu care a încercat să-și câștige fani în țară.