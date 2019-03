Ce se va întâmpla cu micuța Clara Maria, fiica celebrei Andreei Bălan! Vestea care nu le pică bine celor doi părinți!

Veste proastă pentru Andreea Bălan, imediat după ce a născut. Semnificația numelui ales pentru fetița abia venită pe lume – Clara – induce îngrijorări pe termen mediu și lung.

„O să o cheme Clara Maria. Este un nume scurt, frumos. Și o să o cheme Burcea-Bălan, în loc de Bălan-Burcea. O să fim o familie cu patru nume diferite”, a spus, entuziasmată, Andreea Bălan, care și-a păstrat numele de familie după căsătorie. Soțul ei a ales numele Maria, ca un tribut adus bunicii care l-a crescut și care l-a învățat foarte multe lucruri, fără a ști că și pe una dintre bunicile Andreei o cheamă tot Maria, potrivit cancan.ro.

Conform semnificatia-numelui.net, ”Clara are o personalitate dubla, fapt ce ii dezorienteaza pe cei din anturajul sau. Poseda o natura nelinistita si nervoasa, aproape de angoasa uneori. Insa Clara este in egala masura extrem de activa, dinamica, vrea sa le lase celor din jur impresia ca este o femeie puternica. Nelinistile si slabiciunile si le ascunde cu maiestrie sub o carapace, se protejeaza. Trece extrem de rapid de la entuziasm la depresie, are obiceiul sa dramatizeze totul, amplificant teribil momentul prezent. Aceasta trasatura de caracter o face neinteleasa in ochii celorlalti, sa fie considerata capricioasa si excesiva cand, in realitate, Clarei ii este greu sa stapaneasca aceste doua tendinte incompatibile”.