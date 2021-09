Ce studii are Dani Mocanu. Cântărețul are pasiuni la care nu te-ai fi gândit

Dani Mocanu a reușit să-și facă un nume în industria muzicală românească, după ce piesele sale au urcat în topurile de pe YouTube. Deși a fost criticat de oameni pentru temele pe care le-a abordat în cadrul manelelor sale, el are și mulți admiratori.

Dani Mocanu, despre studiile sale. Ce pasiuni necunoscute are cântărețul

Celebru pentru controversele create în mediul public din cauza pieselor lansate, Dani Mocanu își continuă activitatea fără întrerupere. El a mărturisit că nu are prea mulți ani de școală, dar nu-i este rușine cu acest aspect. Spune că indiferent dacă ar fi avut mai multe facultăți există o mare posibilitate să nu realizeze nimic în viață.

Dani Mocanu a încetat studiile în clasa a 9a, atunci când a renunțat la școală. Însă acest lucru nu i se pare condamnabil.

”Eu am 9 clase… Puteam să am 10 facultăți și să nu realizez nimic în viață!!! Deci nu te ajută cu nimic”, au fost declarațiile lui Dani Mocanu, potrivit spynews.ro.

Dani Mocanu este pasionat de fotbal. Ce spunea cântărețul despre acest lucru

Dani Mocanu a jucat fotbal înainte de a deveni cântăreț, acest sport fiind o mare pasiune de-a sa despre care a vorbit destul de rar.

“Sunt un simplu om care a muncit. Am încercat să îmi pun viața pe o foaie și să rup topurile. Secretul este să iubești ceea ce faci și să pui suflet, e inevitabil să nu vină și succesul. Înainte de toate, pui suflet. Provin dintr-o familie simplă, înainte eram fotbalist. Am jucat bine fotbal. E vorba și despre o strategie, trebuie să înțelegi ce apreciază publicul. În România publicului trebuie să îi dai ceva diferit, mai vulgar, mai modern. Pe stilul meu muzical nu există concurență. Eu de aproximatic jumătate de an nu am mai scos nici o piesă, doar dedicații și tot sunt pe locurile 2, 3 în trending”, povestea Dani Mocanu, potrivit sursei citată mai sus.

Jean-Claude Van Damme, dedicații live de la Dani Mocanu

Jean Claude Van Damme are un program încărcat în România. După filmările realizate în mașină alături de câțiva români care i-au dat să asculte manele, acum un manelist celebru i-a făcut dedicații live.

În vizita marelui actor în România, acesta l-a întâlnit pe manelistul Dani Mocanu care i-a făcut o dedicație de zile mari. Momentul a fost filmat, iar imaginile au apărut pe Internet.

În imagini manelistul și actorul apar îmbrățișați: „Cum este ziua de Paște, Ca Van Damme nu se mai naște, Îi cântă Dani Mocanu, Care a spart topul tot anu`, Las și mamă las și casă, Ca să-mi fac viața frumoasă, Îmi las mama și nevasta, Să plec în lume cu ăsta”, sunt versurile pe care le-a cântat Dani Mocanu.

