Ce studii are Gabriela Cristea. Prezentatoarea TV a absolvit o facultate renumită

Gabriela Cristea este una dintre cele mai longevive și cunoscute prezentatoare de pe micile ecrane, însă puțini cunosc ce studii are de fapt. Iată ce meserie trebuia să urmeze vedeta dacă nu era astăzi moderatoare TV!

Gabriela Cristea și-a început activitatea în domeniul televiziunii în anul 1994 și a reușit să prezinte de-a lungul anilor multe emisiuni de succes. Deși este mereu pe sticlă și își expune mare parte din viața privată pe rețelele de socializare, puțini au habar ce studii are soția lui Tavi Clonda.

Ce facultate a absolvit Gabriela Cristea, prezentatoarea de la Mireasa, Capriciile Iubirii

Potrivit Cancan, Gabriela Cristea a absolvit Facultatea de Comunicare și Relații publice din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București. Studiile prezentatoarei TV nu s-au oprit aici, deoarece a participat și la alte cursuri.

Mai precis, este vorba despre anumite cursuri în cadrul unui program numit Comunicare Neurolingvistică din cadrul Facultății de Sociologie și Comunicare Diplomatică pe lângă MAE, potrivit sursei citate.

Cu toate acestea, într-un interviu mai vechi, Gabriela Cristea dezvăluia că părinții ei nu au fost de acord ca ea să ia drumul televiziunii. Din acest motiv, soția lui Tavi Clonda a ales ”să renunțe” la familia ei, care nu o încuraja.

„Părinţii nu erau mândri când m-au văzut la televizor. Era mentalitatea aia cu femeile care apar la televizor sunt femei uşoare. Ei şi-ar fi dorit, dacă tot am făcut liceul de coregrafie, să fiu balerină. A fost o presiune foarte mare pentru mine. Ce am avut eu, ce am simţit eu. Mi-am luat adio, bineînţeles. Am avut o relaţie apropiată cu mama. Eu o să vreau să am o relaţie mult mai apropiată cu fiica mea. Ceva a lipsit.

Tata nu şi-a cunoscut nepoata. Nu doresc eu asta, pentru că nu doresc. Sunt alte lucruri mai grave. Lucruri pe care el nici nu le conştientizează. Făcând circul pe care l-a făcut la televizor probabil că nu conştientizează. Nu înţelege. Consider că vreau ce e mai bine pentru copilul meu. Toate rănile se închid, rămân cicatrici.”, spunea, la un moment dat, Gabriela Cristea potrivit click.ro, citată de Viva.

Ce sumă de bani plătesc lunar Gabriela Cristea și Tavi Clonda pentru școala fetei lor cea mare

La vârsta de 49 de ani, Gabriela Cristea se ocupă de creșterea celor două fetițe, Victoria (6 ani) și Iris (4 ani). Inițial, surorile au fost înscrise la o grădiniță privată, dar ulterior au fost transferate la una de stat. Cu toate acestea, în toamna anului 2023, cei doi părinți au luat decizia de o înscrie pe Victoria la o școală privată, cu costuri lunare semnificative.

Tavi Clonda a dezvăluit că hotărârea a fost însoțită de un efort susținut pentru a asigura un loc pentru Victoria, dat fiind că inițial nu mai erau disponibile locuri. Cu toate acestea, familia a reușit să obțină unul, iar acum intenționează să o înscrie și pe cea mică, Iris, în același loc, beneficiind de grupa mare la grădiniță.

„S-a schimbat, se vede o școală bună. Da, e la privat. Pe ultima sută de metri am reușit să ne gândim și să o și înscriem acolo. La un moment dat nu mai erau locuri, dar s-a mai eliberat unul. A fost mare bătaie. Vrem să o mutăm și pe cea mică acolo, că au și grupa mare la grădiniță. Învață și engleză, școala e bilingvă. Costurile se ridică la 700-800 euro pe lună. Au inclusă și masa de prânz. Și la stat tot dai vreo 2.500 lei pe altele.”, a declarat Tavi Clonda, conform Cancan.ro.

Tavi Clonda a subliniat că investiția în educația celor două fetițe este o prioritate, evidențiind avantajele oferite de școala privată.