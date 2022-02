Ce zvonuri legate de picioarele ei a infirmat actrița Halle Berry. „Trebuie să clarific asta”

Invitată în platoul emisiunii lui Ellen Degeneres, actrița a jucat jocul Burning Questions în care a răspuns mai multor întrebări ce serveau drept curiozități ale fanilor ei.

Halle Berry, despre corpul ei: "Am niște picioare foarte frumoase și sunt recunoscută pentru ele, dar trebuie să clarific ceva legat de asta"

Când Ellen a întrebat-o care este partea corpului de care actrița este cea mai mândră, Halle Berry a răspuns că picioarele sunt preferatele ei.

Picioarele mele arată bine, se laudă Halle Berry. Sunt recunoscută pentru picioarele mele, a adăugat actrița.

După câteva schimburi de replici pe tema frumuseții picioarelor sale, Halle Berry a adăugat că vrea să clarifice un zvon, legat tot de picioarele sale.

Sunt foarte încântată de picioarele mel și vreau să lămuresc un lucru, dacă tot a venit vorba. Circulă un zvon că aș avea șase degete la un picior. Vreau să vă spun că nu am șase degete. Oamenii mă tot întreabă dacă chiar am șase degete la un picior. Așa că, o data pentru totdeauna, nu am șase degete, sunt absolut normal, am câte cinci degete la fiecare picior, a spus Berry.

Mai mult decât atât, Ellen Degeneres a convins-o pe Halle Berry să se descalțe și să rămână în picioarele goale.

Aceasta a acceptat pe loc și și-a și numărat degetele de la picioare, în fața celor prezenți în platou, ca să le demonstreze în direct.

Halle Berry și-ar fi dorit să nu treacă prin trei căsătorii eșuate: "Aș fi avut alți doi copii și aș fi fost mai fericită"

Conversația a mers mai departe și cele două au ajuns să discute despre viața personală a actriței.

Aceasta este într-o relație cu Van Hunt, încă din vara anului 2020 iar cei doi se înțeleg foarte bine.

Ellen i-a precizat lui Berry că atât ea, cât și iubitul ei, Van Hunt au fost invitați în episoade diferite din primul sezon al show-ului. Atunci Halle Berry a recunoscut că i-ar fi plăcut să-l fi întâlnit încă de pe atunci.

Actrița și-a amintit că-i spunea lui Van Hunt că ar fi fost ideal dacă ar fi întâlnit-o în urmă cu 20 de ani și ar fi scutit-o de cele trei căsnicii eșuate.

Atunci Ellen a intervenit și i-a precizat că dacă ar fi fost așa, acum nu i-ar mai fi avut pe cei doi copii ai săi.

Răspunsul a venit foarte rapid și foarte ferm din partea actriței.

Aș fi avut alți doi copii pe care nu ar fi trebuit să-i împart cu doi tați și aș fi fost infinit mai fericită, a conchis actrița.

