Cele mai tragice povești de iubire din showbiz. Vedete care ar putea face un film despre viața lor amoroasă

Actorul care a devenit renumit pentru rolul său din James Bond s-a îndrăgostit de o colegă de pe platourile de filmare și s-au căsătorit în 1980. Mai mult, Pierce a decis să adopte cei doi copii ai soției sale. Cuplul a avut și un copil al lor, înainte ca Harris să fie diagnosticată cu cancer ovarian. Pierce a fost alături de soția lui iubită la toate cele 8 operații ale sale. Din nefericire, la vârsta de 43 de ani, Cassandra a murit. Brosnan a fost lovit de încă o tragedie când Charlotte, fiica adoptată a Cassandrei, a decedat și ea având același diagnostic ca mama ei.

John Lennon și Yoko Ono

Se spune că apariția lui Yoko în viața lui John a dus la despărțirea dintre John Lennon și The Beatles. Fanii spun că această speculație nu are de-a face cu The Beatles, de vreme ce neînțelegerile dintre membrii trupei apăruseră deja cu mult timp înainte ca John să o cunoască pe Yoko. Faptul că cei doi s-au cunoscut l-a determinat pe John să își dorească să se reinventeze, încercând să fie mai creativ. Practic, Yoko nu a făcut decât să îl inspire, și ea fiind o artistă, dar nu în domeniul muzical.

Din nefericire, frumoasa lor poveste de dragoste nu avea să dureze. John a fost împușcat de un fan obsedat în fața clădirii unde acesta locuia, în New York, în decembrie 1980. În urma lui au rămas Yoko și fiul lor, Sean Lennon.