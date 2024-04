Celebra actriță de la noi care și-a cunoscut soțul la semafor. Ce a spus despre povestea de dragoste pe care o trăiește

Giulia Nahmany a vorbit într-un interviu recent despre cum și-a întâlnit sufletul pereche, care i-a devenit, între timp, și soț. Iată ce declarații emoționante a făcut actrița!

Giulia Nahmany este una dintre vedetele din showbiz care se bucură de succes atât pe plan profesional, cât și personal. Dincolo de cariera în actorie, Giulia Nahmany este mama a două fetițe și trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de bărbatul care îi este alături de aproape două decenii.

Într-un interviu exclusiv pentru Star Matinal de la Antena Stars, actrița a vorbit despre întâlnirea karmică cu soțul ei. Giulia Nahmany a mărturisit că l-a văzut în plină stradă, l-a strigat, iar de atunci sunt de nedespărțit.

Citește și: Horoscopul iubirii pentru luna aprilie 2024. Ce zodii sunt binecuvântate cu dragoste și cine va suferi deziluzii amoroase

Giulia Nahmany, despre cum și-a întâlnit soțul în plină stradă: „A fost ca în filme”

Giulia Nahmany a vorbit la Star Matinal despre întâlnirea cu soțul ei, pe care o descrie ca fiind o întâlnire karmică. Actrița a dezvăluit că l-a zărit pe Cătălin la semafor și a simțit din prima clipă că el este alesul.

„Iubirea este, de fapt, sursa esențială a vieții. O primesc și sunt atât de recunoscătoare pentru iubirea pe care o primesc din partea soțului meu și din partea copiilor care mereu îmi spun că sunt cea mai bună mamă. Îți dai seama că pentru ele, faptul că sunt acolo pentru ele, asta este cel mai important.

Eu l-am identificat pe soțul meu mergând pe stradă și l-am strigat, că este frumos, dar mai mult a fost ceva energetic. Sufletul meu a știut, pentru că eu cred în suflete pereche, și așa a fost. Am oprit mașina, am început să vorbim și după câteva zile ne-am întâlnit și a fost ceva așa, ca-n filme. Din momentul, în care ne-am cunoscut, după câteva zile, am fost nedespărțit. Cred că este cel mai important lucru să ne urmăm sufletul.”, a spus Giulia Nahmany la Star Matinal de la Antena Stars.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Cine este și cum arată noul iubit al Shakirei. Cum s-au cunoscut cei doi îndrăgostiți

Giulia Nahmany, despre secretul siluetei sale: „Un regim absolut fantastic”

Giulia Nahmany are grijă de felul în care arată. Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, actrița dezvăluia care e secretul siluetei de invidiat.

„Sunt la un regim care merge foarte bine. Am eliminat absolut tot uleiul din dietă. Nici măcar ulei de măsline nu mai folosesc momentan, chiar dacă se spune că este foarte bun, sănătos. Am vrut să țin acest regim câteva săptămâni să văd ce se întâmplă și pot spune că este absolut fantastic. Nici pâine nu mănânc. Preiau uleiul din nuci sau avocado, chestii de astea. Mănânc ovăz dimineața cu semințe de chia, cu fructe de pădure.”, a mărturisit Giulia Nahmany pentru click.ro, citată de Spynews.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările