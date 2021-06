Christina Hendricks, asaltată cu întrebări indecente despre bustul ei generos. Prin ce trecea actrița la conferințele “Mad Men”

Christina Hendricks a jucat în super-producția "Mad Men" timp de șapte sezoane și a interpretat-o la superlativ pe Joan Holloway, o secretară carismatică, autoritară și atotștiutoare. Personajul ei a devenit un fel de imagine-simbol datorită interpretării de nota 10 a Christinei Hendricks, dar și datorită mersului deja celebru al lui Joan, „un legănat obraznic și exagerat”.

„Toate acele costume erau atât de strâmte”, a spus Christina Hendricks într-o declarație. „Nu eram obișnuită cu obiectele acelea de lenjerie intimă, așa că mersul meu legănat s-a accentuat”.

Pentru acest rol, vedeta a fost nominalizată la Premiile Emmy de șase ori. Dar nu întotdeauna lucrurile au fost roz pentru ea. Într-un interviu recent oferit publicației The Guardian, Christina Hendricks, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre rolul în Mad Men și despre unele frustrări pe care le-ar fi acumulat după o serie de întrebări sexiste.

Christina Hendricks, asaltată cu întrebări indecente despre bustul ei generos

Christina Hendricks a spus că a fost asaltată cu întrebări indecente despre bustul ei generos în timpul conferințelor de presă "Mad Men", mai exact, întrebările se legau deseori de „lenjeria de corp" purtată de personajul pe care ea îl interpreta atunci.

„A fost perioada când am fost cu siguranță în centrul atenției tuturor pentru munca noastră grozavă și multă pe care am depus-o, atât că toată lumea din presă voia să mă întrebe despre sutienul meu, pentru a nu știu câta oară", a spus actrița. „Sunt doar două lucruri pe care le poți spune despre un sutien", a continuat Christina Hendricks în același interviu.

Christina Hendricks ar fi avut parte de aceste întrebări legate de formele ei ani la rând. Totodată, actrița a susținut în interviu că vedetele feminine care au apărut în Mad Men în primele sezoane ale dramei nu au primit aceeași atenție pe care au primit-o bărbații. Abia ulterior lucrurile s-au schimbat.

„A durat trei-patru sezoane și apoi, dintr-o dată, oamenii ne-au dorit pe noi [vedetele feminine] în reviste. Am zis: 'Stai așa, lucrul ăsta e ciudat - că și noi facem asta de ceva vreme'".

Christina Hendricks a mai declarat că hărțuirea sexuală este omniprezentă la Hollywood. „Crezi că cineva din industria divertismentului iese nevătămat din asta? Nu cunosc un muzician, un model sau un actor care să fi scăpat de așa ceva".

"Am avut momente - și aici nu mă refer cât timp am jucat în "Mad Men" - când oamenii au încercat să profite de mine, să-mi folosească corpul într-un mod în care eu nu mă simțeam confortabil, să mă convingă, să mă constrângă sau să mă pună în iposteze rușinoase din punct de vedere profesional: 'Dacă ți-ai lua în serios munca, ai face asta' (...) Poate că e de vină și faptul că am fost model”, a mai spus Christina Hendricks.

Christina Hendricks s-a mutat în New York după terminarea liceului și a urmat o carieră de model ulterior, întinsă pe un deceniu, înainte de a lua drumul actoriei. Un sondaj din 2010 realizat de revista Esquire a numit-o „cea mai sexy femeie din lume”.

