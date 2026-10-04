Cine este femeia care i-a dăruit un copil lui Cezar Ouatu. Primele imagini cu mama micuței Serena Maria

Cezar Ouatu și-a botezat fiica, Serena Maria, iar evenimentul a adus și o apariție cu totul neașteptată. După luni întregi în care artistul și-a protejat viața personală și nu a dezvăluit identitatea femeii alături de care a devenit tată, primele imagini cu mama fetiței au apărut în mediul online.

Cezar Ouatu și-a botezat fiica, Serena Maria, iar evenimentul a adus și o apariție cu totul neașteptată. După luni întregi în care artistul și-a protejat viața personală și nu a dezvăluit identitatea femeii alături de care a devenit tată, primele imagini cu mama fetiței au apărut în mediul online.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată pe 31 iulie 2026. Artistul a anunțat atunci nașterea Serenei Maria, însă a ales să păstreze discreția în ceea ce privește partenera sa. La aproximativ două luni de la venirea pe lume a fetiței, botezul Serenei Maria a oferit și primele imagini publice cu femeia alături de care Cezar Ouatu trăiește bucuria de a fi părinte.

Primele imagini cu mama fiicei lui Cezar Ouatu

Imaginile au fost publicate în mediul online de un cunoscut al lui Cezar Ouatu. În videoclipul postat pe Instagram, artistul apare alături de o femeie brunetă, îmbrăcată elegant într-o ținută deschisă la culoare. Aceasta apare în mai multe cadre realizate la eveniment: „O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, este mesajul publicat de un prieten de-al lui Cezar Ouatu în descrierea imaginilor. Postarea indică astfel și prenumele femeii alături de care artistul are o fiică: Teodora.

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Dincolo de această informație și de imaginile apărute acum, cei doi au ales să își păstreze relația departe de atenția publică. Cezar Ouatu nu a oferit până acum detalii despre partenera sa și nici despre povestea lor de dragoste.

Cezar Ouatu a păstrat secretă identitatea mamei copilului său

Discreția artistului a atras atenția încă din momentul în care acesta a anunțat că a devenit tată. Mai mult, www.spynews.ro scria imediat după nașterea fetiței că exista un mare semn de întrebare în jurul femeii care îl făcuse tată pe Cezar Ouatu, întrucât acesta nu oferise „absolut niciun detaliu” despre ea.

Apariția de la botezul Serenei Maria este cu atât mai interesantă în acest context. După ce Cezar Ouatu și-a protejat timp de luni întregi partenera de expunerea publică, aceasta apare acum alături de artist într-un moment important pentru familia lor.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată la 46 de ani

Serena Maria s-a născut pe 31 iulie 2026, iar Cezar Ouatu a făcut personal anunțul prin intermediul rețelelor sociale. Artistul a publicat atunci prima imagine cu fiica sa și a mărturisit că trăiește o emoție greu de descris în cuvinte.

Tot atunci a dezvăluit și numele ales pentru fetiță. Cezar Ouatu vorbise public despre dorința de a deveni părinte înainte de venirea pe lume a Serenei Maria. În noiembrie 2025, artistul spunea că se pregătește pentru acest pas și îl descria drept unul dintre cele mai importante „proiecte” din viața lui.

Ulterior, tenorul a început să publice imagini cu fiica sa, dar a continuat să păstreze discreția în privința partenerei. Botezul Serenei Maria marchează astfel nu doar un moment important pentru familia lui Cezar Ouatu, ci și prima apariție publică a Teodorei alături de artist după ce cei doi au devenit părinți.

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