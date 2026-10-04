Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cine este femeia care i-a dăruit un copil lui Cezar Ouatu. Primele imagini cu mama micuței Serena Maria

Cine este femeia care i-a dăruit un copil lui Cezar Ouatu. Primele imagini cu mama micuței Serena Maria

Cezar Ouatu și-a botezat fiica, Serena Maria, iar evenimentul a adus și o apariție cu totul neașteptată. După luni întregi în care artistul și-a protejat viața personală și nu a dezvăluit identitatea femeii alături de care a devenit tată, primele imagini cu mama fetiței au apărut în mediul online.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 04 Octombrie 2026, 09:30 | Actualizat Duminica, 04 Octombrie 2026, 09:43
Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată pe 31 iulie 2026 | facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Cezar Ouatu și-a botezat fiica, Serena Maria, iar evenimentul a adus și o apariție cu totul neașteptată. După luni întregi în care artistul și-a protejat viața personală și nu a dezvăluit identitatea femeii alături de care a devenit tată, primele imagini cu mama fetiței au apărut în mediul online.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată pe 31 iulie 2026. Artistul a anunțat atunci nașterea Serenei Maria, însă a ales să păstreze discreția în ceea ce privește partenera sa. La aproximativ două luni de la venirea pe lume a fetiței, botezul Serenei Maria a oferit și primele imagini publice cu femeia alături de care Cezar Ouatu trăiește bucuria de a fi părinte.

Primele imagini cu mama fiicei lui Cezar Ouatu

Imaginile au fost publicate în mediul online de un cunoscut al lui Cezar Ouatu. În videoclipul postat pe Instagram, artistul apare alături de o femeie brunetă, îmbrăcată elegant într-o ținută deschisă la culoare. Aceasta apare în mai multe cadre realizate la eveniment: „O ocazie minunată de a ne reîntâlni cu Teodora și Cezar Ouatu la botezul fiicei lor, Serena Maria”, este mesajul publicat de un prieten de-al lui Cezar Ouatu în descrierea imaginilor. Postarea indică astfel și prenumele femeii alături de care artistul are o fiică: Teodora.

Articolul continuă după reclamă

Dincolo de această informație și de imaginile apărute acum, cei doi au ales să își păstreze relația departe de atenția publică. Cezar Ouatu nu a oferit până acum detalii despre partenera sa și nici despre povestea lor de dragoste.

Cezar Ouatu a păstrat secretă identitatea mamei copilului său

Discreția artistului a atras atenția încă din momentul în care acesta a anunțat că a devenit tată. Mai mult, www.spynews.ro scria imediat după nașterea fetiței că exista un mare semn de întrebare în jurul femeii care îl făcuse tată pe Cezar Ouatu, întrucât acesta nu oferise „absolut niciun detaliu” despre ea.

Apariția de la botezul Serenei Maria este cu atât mai interesantă în acest context. După ce Cezar Ouatu și-a protejat timp de luni întregi partenera de expunerea publică, aceasta apare acum alături de artist într-un moment important pentru familia lor.

Cezar Ouatu a devenit tată pentru prima dată la 46 de ani

Serena Maria s-a născut pe 31 iulie 2026, iar Cezar Ouatu a făcut personal anunțul prin intermediul rețelelor sociale. Artistul a publicat atunci prima imagine cu fiica sa și a mărturisit că trăiește o emoție greu de descris în cuvinte.

Tot atunci a dezvăluit și numele ales pentru fetiță. Cezar Ouatu vorbise public despre dorința de a deveni părinte înainte de venirea pe lume a Serenei Maria. În noiembrie 2025, artistul spunea că se pregătește pentru acest pas și îl descria drept unul dintre cele mai importante „proiecte” din viața lui.

Ulterior, tenorul a început să publice imagini cu fiica sa, dar a continuat să păstreze discreția în privința partenerei. Botezul Serenei Maria marchează astfel nu doar un moment important pentru familia lui Cezar Ouatu, ci și prima apariție publică a Teodorei alături de artist după ce cei doi au devenit părinți.

Cezar Ouatu
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Ce a dezvăluit Cezar Ouatu despre relația sa cu Angela Gheorghiu, după despărțire. “Degeaba apărea cu mine pe scenă”

Ilona Brezoianu a răbufnit după gestul făcut de Ian pe scena de la Arenele Romane: „Sper să nu-l mai primească”... Ilie Năstase, dezvăluiri savuroase la 80 de ani. Cum a ajuns poliția pe teren la meciul cu McEnroe: „Vreau să termin!”...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Cine este Andreea Albăstroiu soţia lui Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Cine este Andreea Albăstroiu soţia lui
Observatornews.ro Tradiția dusă din generație în generație în familia Anastasiei. Așa, fructele din livadă nu se mai pierd Tradiția dusă din generație în generație în familia Anastasiei. Așa, fructele din livadă nu se mai pierd
Antena 3 Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă Abby a fost ucisă într-un mod înfiorător în Hong Kong. Suspecții au cumpărat mașină de tocat carne și fierăstrău înainte de crimă
SpyNews Imagini rare cu Frankie și fetițele ei! Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii despre rolul de mamă Imagini rare cu Frankie și fetițele ei! Ce a dezvăluit ispita de la Insula Iubirii despre rolul de mamă
„Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Mă simt ca la Constanța la ocean!" Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Primele imagini cu el și Andreea în ziua cununiei. Cum a arătat mireasa
Florin Răducioiu s-a căsătorit la 56 de ani. Primele imagini cu el și Andreea în ziua cununiei. Cum a arătat...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ian, moment controversat pe scena de la Arenele Romane. Ce a făcut trapperul în timpul concertului, în fața publicului
Ian, moment controversat pe scena de la Arenele Romane. Ce a făcut trapperul în timpul concertului, în fața...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x