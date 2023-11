Dana Budeanu a conturat o imagine puternică și asumată în ultimii ani, începând cu viralizarea pamfletelor video de pe Youtube, unde aceasta are un cont foarte urmărit de fanii ei.

Cine este mama Danei Budeanu și cu ce se ocupă aceasta. Femeia are o profesie total diferită de cea a fiicei sale | Instagram

Cu toate că își exprimă întotdeauna opinii bine argumentate și intervine hotărât atunci când simte o nedreptate, ea a preferat întotdeauna să își păstreze viața personală departe de ochii curioșilor. Cu excepția părinților săi, despre care s-a aflat că îi adoră și cu care are o relație minunată.

Cu ce se ocupă mama Danei Budeanu și ce spune fiica ei despre relația lor

Părinții Danei Budeanu sunt Lucreția și Adrian Guțilă. Despre tatăl său, s-a spus că ar fi fost implicat într-un caz de mită, în timp ce despre mama sa s-a scris că nu ar împărtăși neapărat toate ideile promovate de Dana. Cu toate acestea, atunci când a vorbit despre părinții săi, Dana a avut numai cuvinte de laudă. A inclus chiar niște poze vechi cu mama sa de la școală, subliniind că relația lor este una pozitivă.

Dana a dezvăluit că părinții săi au experimentat discriminarea, dar au reușit să o crească într-un mediu plin de iubire. Ea remarcă faptul că provine dintr-o familie care a trecut prin discriminare extremă din cauza unui "dosar prost". În ciuda acestor dificultăți, Dana subliniază că a crescut într-un mediu de iubire infinită și necondiționată, datorită poveștilor de viață impresionante ale părinților săi.

Provin dintr-o familie ai cărei părinți au fost discriminați EXTREM, pentru ca aveau «dosar prost»… am crescut superb, în iubire infinită și necondiționată, cu o mamă și un tată plini de povești de viață fantastice și tăceri la fel… m-au crescut niște părinți care au tăcut cândva, ca astăzi eu să pot vorbi cât vreau… m-au crescut niște oameni superbi, unici prin cât amar au dus în spate și-n suflet, fără să ne arate nouă, copiilor, nimic… și așa am făcut și eu cu fetițele mele, cărora nu m-am plâns o dată şi cărora le am spus că totul este numai fericire şi iubire şi univers infinit… că aşa mi-au spus mie bunu şi buni, care-s pentru mine şi pentru ele nişte SFINŢI…” a scris Dana Budeanu, pe contul ei de Facebook, potrivit click.ro.

Despre mama sa, Dana a împărtășit declarații emoționante, descrisă-o ca pe un "înger pe Pământ". Ea a postat fotografii ale mamei sale la doar 5 ani și a exprimat dorința de a fi ca ea în fiecare zi. Lucreția Guțilă, mama Danei, este arhitect de profesie, reușind să transmită fiicei sale convingerile și învățăturile sale de viață.

„Mama mea când avea doar 5 ani… și azi îmi doresc doar să reușesc să fiu ca ea în fiecare zi… mama mea este un înger pe Pământ… tot ceea ce mi-a povestit și tot ceea ce m-a învățat, puteți citi de astăzi exclusiv pe Verdict App Dana Budeanu”, a mai scris ea.