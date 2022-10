Cine este tanti Lenuța și cum a devenit faimoasă. A apărut într-un film: „Am mai multe straie ca la alea de la Hollywood”

Este cunoscuta bunicuță care apare de fiecare dată alături de Mircea Popa, alias Bravo, în filmulețele de divertisment din mediul online.

Cine este tanti Lenuța, bunicuța care a devenit virală pe rețelele sociale, dar și la tv

Lenuța Moldovan, pe numele ei real, are 74 de ani și este originară din comuna Chinteni din județul Cluj. Deși apare în clipurile lui Mircea Bravo, ea nu este bunica adevărată a vloggerului, însă se înțeleg ca și cum s-ar cunoaște de o viață.

Mai mult, tânărul i-a oferit un rol principal în comedia sa, care se numește „Mirciulică”. În afară de film, tanti Lenuța apare alături de Mircea și în reclame. Într-un interviu acordat pentru Ego, femeia a povestit cum a fost pe platourile de filmare, dar și cum s-a simțit să fie unul dintre personajele principale ale lungmetrajului.

„La filmări am făcut cozonaci, le-am adus, dar și ei m-au servit. Am făcut reciproc. (...) Îmi place la București, dar să nu stau aici. Doar în vizită. E tare aglomerat. Cred că m-aș descurca până la urmă, dar acolo e mai bine, unde te-ai învățat”, a mai explicat tanti Lenuța.

Atât în filmulețele din mediul online, cât și în film și evenimentele mondene, tanti Lenuța poartă costumul popular românesc. Are multe ținute pe care le schimbă și nu le-ar da pe nimic în lume.

„Am venit cu garderoba mea. Am venit cu ce am. Am mai multe straie ca la alea de la Hollywood. Foarte multe sunt făcute de mine. Nu pot să le aduc cu mine, să mă gătesc cu ele. Le las la nepoată că și ei îi plac mult”, a mai completat femeia.

Cum se înțelege tanti Lenuța cu Mircea Popa

Bunicuța este pasionată de ceea ce face. În plus, se înțelege bine cu tânărul de 33 de ani, care a făcut-o faimoasă în mediul online.

„Joc și în Nuntă pe bani. Păi nu mă las. Gata. Cât mă ține Dumnezeu mă duc înainte. În concediu am fost când am fost în serviciu. Ce fac acum este un hobby, este de plăcere și mă duc înainte. Dacă stau două zile acasă îmi încarc bateriile și apoi începem iar.

(...) Nu e nicio problemă că mă pune la muncă. Pentru el, cum e vorba aia, sar și în foc”, a mai povestit Tanti Lenuța pentru sursa citată.

Mircea Bravo s-a căsătorit cu iubita sa, Georgiana

Mircea Bravo s-a căsătorit cu aleasa inimii sale, Georgiana, în iunie 2022. Prietenii și colegii i-au fost aproape vloggerului la marele eveniment, inclusiv tanti Lenuța care s-a bucurat nespus pentru tânăr.

„Sunt la nunta lui Mircea Bravo și încă nu știu cine e vedeta nunții: bunica din Chinteni, Denis de la The Motans sau tipa aia care ne-a oferit mema cu Marica în prosop”, a scris Tibi Codorean, un alt actor care joacă în videoclipurile lui Mircea Bravo.

