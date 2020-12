Cleopatra Stratan, plină de cârlionți. Cum arată artista cu un look diferit de cel cu care și-a obișnuit fanii

”E un băiat de aur, n-am ce să spun. Cred că și-a găsit perechea”, a spus Pavel Stratan, în cadrul unui interviu pentru ”Neatza cu Răzvan și Dani”.

Dar alegerea inelului potrivit nu a fost deloc o misiune ușoară pentru tânărul în vârstă de 23 de ani. Totuși, a avut un ajutor de nădejde în persoana mamei sale.

„Inelul este unul dintre cadourile pe care i le-am oferit. Sincer, nu a fost ușor să-l găsesc pe cel ideal. Și eu sunt surprins de mine. Recunosc, mama mea a fost complice, ea m-a ajutat. A fost foarte greu. Am stat o zi întreagă să caut inelul, ba mai mult, se întâmpla să intru de cinci-șase ori în același magazin că tot aveam idei, mă răzgândeam. Când l-am văzut pe cel pe care îl are acum pe deget am zis că acesta este. Nu am știut nicio măsură și sincer am avut emoții pentru că nu știam dacă o să-i vină sau nu. Aseară am avut și eu o surpriză, că i se potrivește”, a spus Edward Sanda, potrivit Libertatea.ro.