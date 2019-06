Codin Maticiuc s-a întors de la TIFF şi are o grămadă de poveşti savuroase: „La mesele înalte, oamenii cu bani. La cele joase, actori și regizori”

Codin Maticiuc s-a întors de la TIFF şi are o grămadă de poveşti savuroase! Legate de carieră şi nu numai. Este al șaselea an consecutiv în care merge la Festivalul Internațional de Film Transilvania.

„Suntem în mijlocul Clujului, în inima Tiff-ului. Am ajuns aseară. Tiff-ul este pe final, dar astea sunt cele mai hot zile. Recunosc că aseară nu am fost la niciun film, pentru că m-am trezit târziu. În schimb am fost la cea mai tare petrecere!”

Iar Codin ne-a trimis şi dovezi, nu că nu l-am crede pe cuvânt! A stat acolo de joi până duminică. Şi tot de atunci a început să ne şi ţină la curent cu ce se mai întâmplă la Festival, dincolo de Festival.

„Istoria se scrie la Cluj

Anul ăsta, TIFF a împlinit 18 ani. Este al șaselea an în care merg și din păcate de data asta am ajuns doar trei zile. Superbe oricum, ca toate petrecute la acest festival.

Pe scurt, am reușit sa văd La Gomera, ultimul film semnat de Corneliu Porumboiu. Filmat parte în România, parte în Spania și cu actori de top. Pelicula este foarte diferită de celălalte ale aceluiași regizor. Am avut plăcerea sa citesc scenariul acum doi ani, dacă nu mă înșel, și mi-a plăcut încă de atunci. Filmul este peste așteptări. Un policier bine făcut cu multe referințe cinematografice și un ușor aer tarantinesc. O să fie în cinematografe din septembrie, puteți merge.

Parking a lui Tudor Giurgiu a mai fost prezent la Cluj și Mo a lui Radu Dragomir despre care toată lumea mi-a vorbit numai de bine.

Trei zile, trei petreceri. Vestita petrecere HBO a fost joi seară. Everybody who's anybody din industrie era acolo. Vineri a urmat petrecerea Dapino. Powered by Martini dar eu am băut tot Grey Goose pe scenă cu Dj U-gin. Oamenii au închis efectiv strada Universității înainte de Dapino și mult după Casa TIFF și au scos mesele în stradă. Aici a fost cel mai interesant și totodată cool mix de oameni. La mesele înalte, oameni cu bani din Cluj, la cele joase actori, regizori și producători participanți la festival și în picioare, responsabili cu atmosfera și dansul oameni veniți de peste tot cu bere de la non-stop.

Sâmbăta seara a fost closing TIFF party, pe un deal, în curtea unei vile intitulată original La Villa. Am făcut rost de o masa înaltă cu picior împreună cu un grup de oameni de bine. La un moment dat am decis ca vrem sa fim mai aproape de DJ dar parca nici sa renunțăm la masa plina de băuturi nu voiam asa ca am mutat-o cu totul. Nu toți erau acolo când s-a întâmplat mutarea. Pavel Bartoș de exemplu ne-a căutat un sfert de oră, a crezut ca s-a îmbătat și era cât pe ce să plece acasă.

Mergeți măcar o data în viață la TIFF de puteți. Dacă nu sa vedeți filme sau sa dansați până dimineață măcar ca sa vedeți ce oameni frumoși se strâng laolaltă”, a postat Codin Maticiuc, pe pagina sa de Facebook.