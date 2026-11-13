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Cornel Păsat, acuzații grave la adresa soției sale: „Vrea să mă dea afară din casa mea”

Cornel Păsat trece printr-o perioadă dificilă în căsnicia sa. Dansatorul a vorbit despre divorț, conflictul cu soția și disputa privind casa în care încă locuiesc împreună.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Vineri, 13 Noiembrie 2026, 14:14 | Actualizat Vineri, 13 Noiembrie 2026, 14:34
Cornel Păsat, acuzații grave la adresa soției sale | colaj spynews / facebook
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Situația dintre Cornel Păsat și soția sa este tot mai tensionată, iar divorțul pare să fie mai complicat decât se aștepta. Dansatorul susține că partenera sa ar urmări să îl dea afară din locuința care îi aparține și spune că neînțelegerile dintre ei au ajuns într-un punct dificil.

Cornel Păsat, acuzații grave la adresa soției sale: „Vrea să mă dea afară din casa mea”

Relația dintre Cornel Păsat și soția sa este tot mai tensionată, iar divorțul pare să fie mai complicat decât și-ar fi imaginat dansatorul. Invitat în platoul emisiunii „Știrile Antena Stars”, difuzată de Antena Stars și prezentată de Marius Niță, acesta a vorbit despre problemele din căsnicie și despre cearta pe locuința în care cei doi încă trăiesc împreună.

„În relația asta, pe cine nu lași să moară, nu te lasă să trăiești. Eu nu am vrut divorțul, acum când sunt de acord cu divorțul, mă întâlnesc cu o situație mult mai dificilă”, a spus Cornel Păsat la „Știrile Antena Stars”.

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Cornel Păsat susține că soția vrea să îl dea afară din locuință

Dansatorul afirmă că principala problemă dintre el și soția sa este legată de casă. Potrivit acestuia, femeia ar dori să stabilească domiciliul familiei printr-un divorț la notar, iar el consideră că acest demers ar putea fi folosit împotriva sa.

„Adevăratul scop este că vrea să declare domiciliul familial printr-un divorț la notar, și obiectivul ascuns ar fi că vrea să mă dea afară din casa mea. Există mereu discuția asta legată de casă. Ea tot nu vrea să recunoască și să înțeleagă. Casa este proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie și nu are nicio treabă ea cu ea. Am totul dovedit, toate actele sunt în regulă, am fost la avocat, am constatat lucrul ăsta, nu vorbesc doar de dragul de a spune ceva. (...) Bătaia mare e pe casă, dar ea știe foarte clar că e casa mea”, a mai spus Cornel Păsat.

Acesta a povestit și cum a ajuns să accepte varianta unui divorț amiabil. Potrivit declarațiilor sale, soția i-ar fi cerut să nu depună actele de divorț în instanță, pentru că ar putea încheia totul la notar. Ulterior, el spune că a descoperit că situația este mai complicată decât se aștepta.

„Ea a găsit chichița asta cu domiciliul de familie. (...) Mi-a zis să nu merg să bag actele de divorț, că divorțăm amiabil și am mușcat-o. Am zis, da, ok, hai că nu mai stăm prin tribunale... ca să aflu că ea urmărește să declare domiciliu familial și să mă supună pe mine unei situații destul de dificile, că practic stai cu securea deasupra capului. Orice violență verbală, fizică, orice abatere a mea ca și persoană în cuplul respectiv, mă poate scoate afară din casă. Dacă ea mă tot provoacă la situații conflictuale, nu e normal. Noi locuim în continuare împreună”, a declarat acesta la Antena Stars.

Cornel Păsat nu vrea să plece din casa în care locuiește cu încă soția lui și copilul lor

Chiar dacă relația dintre cei doi a ajuns într-un punct dificil, Cornel Păsat spune că nu își dorește să plece din locuință. Mai mult, acesta afirmă că și-ar dori ca soția și copilul lor să poată rămâne în casă, chiar dacă relația de cuplu nu mai funcționează.

Dansatorul recunoaște însă că tensiunile au devenit greu de suportat și că nu mai are încredere în fosta parteneră de viață.

„Nu vreau să plec de acasă, nu mi-am dorit lucrul ăsta, dar nici nu îmi doresc să trăiesc într-o situație conflictuală, toxică cu ea și eu să trăiesc cu sabia deasupra capului, că ea vrea să mă dea afară din casa mea. (...) Îmi doresc ca ea să stea cu copilul nostru în casa noastră, să conviețuim cumva, chiar dacă e dificil, iar ea trage să mă dea afară din casa mea, ceea ce mi se pare revoltător. (...) Eu nu îi doresc răul. (...) Eu o să mă duc la avocat să fac toate demersurile, pentru că nu pot să stau în situația asta tensionată, că nu am încredere în fosta mea parteneră de viață. (...) Nu mi-aș fi închipuit că o să ajung în situația asta”, a mai spus Cornel Păsat.

Cornel Păsat și soția sa sunt împreună de 26 de ani

Conflictul este cu atât mai greu de gestionat cu cât cei doi se cunosc de 26 de ani. După mai bine de două decenii, au ajuns într-un punct în care nu se mai înțeleg absolut deloc.

Cornel Păsat a mărturisit că, până în vara acestui an, încă mai spera la o împăcare. El a crezut că relația ar putea fi salvată, însă, după ziua sa de naștere, soția i-ar fi spus că nu își mai dorește să reia căsnicia.

Acum, dansatorul spune că nu știe cum va arăta viața sa în perioada următoare. Speră însă ca neînțelegerile să se încheie și ca amândoi să poată ajunge la o soluție.

cornel pasat si sotia lui
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„Mi-e frică de necunoscut. Nu știu cum va arăta viața mea în perioada următoare, dar sper să fie bine. Să se termine cumva povestea asta și să reușim să ajungem cumva la un rezultat pozitiv pentru amândoi”, a mai spus Cornel Păsat la „Știrile Antena Stars”.

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