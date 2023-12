Cristi Pulhac, despre sprijinul pe care i l-a oferit soția sa după retragerea din fotbal. Cum l-a ajutat superba parteneră

Cristi Pulhac a dezvăluit că Raluca, soția sa, i-a fost un adevărat punct de sprijin, după ce a pus capăt carierei de fotbalist. Iată ce destăinuiri a făcut!

Cristi Pulhac a pus capăt carierei de fotbalist în anul 2018 și a decis să se dedice vieții de familie, însă recunoaște că a fost un moment extrem de greu pentru el și că mai simte și astăzi dorul terenului.

Într-un interviu exclusiv, fostul jucător de fotbal a vorbit despre acel episod, dar și despre cum și-a revenit. Raluca, soția sa, a avut un rol important.

Cum a fost ajutat Cristi Pulhac de soția lui, după retragerea din fotbal

Cristi Pulhac și soția sa, Raluca, s-au căsătorit în anul 2015, dar se cunosc de mai bine de un deceniu. Iar în februarie 2023, superba parteneră l-a făcut tată pentru prima dată.

Cristi Pulhac a dezvăluit că a trecut prin momente dificile după retragerea din fotbal, însă soția sa l-a ajutat enorm. Mai mult, Raluca a evitat discuțiile cu privire la acest subiect, conștientă că îi fac rău soțului.

Cu toate că s-a resemnat odată cu trecerea timpului, fostul fotbalist a recunoscut că îi este dor să fie pe teren.

„Eu m-am retras acum patru ani de zile. Am diferite colaborări cu emisiuni de sport și încerc să îmi dau și eu cu părerea cum își dădeau și alții înainte. Sincer, îmi este dor să joc, pentru că este meseria pe care am avut-o atât de mulți ani, dar Raluca m-a ajutat să trec peste momentul acela. Când te lași de fotbal, este un click în tine, iar dacă nu este cineva aproape, te pierzi. Am colegi care au pățit chestia asta. Eu nu am simțit-o atât de rău. Raluca m-a susținut foarte mult și nu a adus în discuție subiectul acesta. Știam amândoi că la un moment dat, cariera mea va lua sfârșit. Am trecut peste, am mai ieșit prin oraș, am mai făcut diverse activități.”, a dezvăluit Cristi Pulhac pentru o publicație online.

Cristi Pulhac vrea ca fiul lui să devină fotbalist: „Poate mai mult decât mine”

Cristi Pulhac a devenit tată pentru prima oară la începutul acestui an. Fostul fotbalist a mărturisit că speră ca fiul său, Aris Cristian, să îi calce pe urme.

„Eu mă gândesc foarte mult și aș vrea să devină fotbalist. Dacă are talent și cred eu că va putea să progreseze, poate mai mult decât mine… Aș putea să îi dau niște tipsuri din carieră, pe care eu nu le-am avut. Mama nu știa fotbal, tata era plecat de acasă, era marinar… De sărbători vom pleca din țară. Vom merge în vacanță toți trei, în familie. Nu este prima plecare a copilului din țară, vrem să îl obișnuim.”, a adăugat el, potrivit sursei citate mai sus.

