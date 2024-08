Cu ce se ocupă Nidia, fiica lui Horia și a Marianei Moculescu, la 34 de ani. Mama ei a mărturisit totul: „Are un salariu modest”

Maria Moculescu a dezvăluit cu ce se ocupă Nidia, fiica ei și a lui Horia Moculescu, dar și de ce nu este atât de prezentă în lumea mondenă. Iată mai jos declarațiile!

Mariana și Horia Moculescu au trăit o poveste de dragoste, care s-a încheiat, însă, cu scandal. Rodul iubirii lor este Nidia, care are în prezent 34 de ani. Într-un interviu recent, mama ei a dat-o de gol și a dezvăluit cu ce se ocupă.

Din ce face bani Nidia, fiica lui Horia și a Marianei Moculescu

Cu toate că tatăl ei este unul dintre cei mai renumiți artiști de la noi din țară, Nidia Moculescu nu a profitat de numele său pentru a-și construi o carieră.

Într-un interviu recent, Mariana Moculescu a dezvăluit că fata ei este o fire extrem de modestă și nu-i place competiția din domeniul artistic, motiv pentru care a hotărât să nu fie atât de prezentă în lumea mondenă.

În schimb, tânăra în vârstă de 34 de ani a ales să lucreze într-un local din București, acolo unde cântă. Potrivit declarațiilor Marianei Moculescu, Horia Moculescu ar mai contribui și el la sprijinul financiar al Nidiei.

„Nidia este foarte modestă. Poate că prea modestă. Pe cât de mare nume are, în muzica ușoară, pe atât e de modestă. Nu a dorit să lupte, să cucerească trofee. Nu îi place această permanentă competiție din lumea artistică. E un om bun și blând. E ca un înger. În showbiz, dacă nu ai stofă de tigroaică, nu izbutești. Nidia nu are. Ea cântă într-un local din București. Are un salariu modest. Tatăl ei, Horia, o ajută. Locuiesc împreună, el o răsfață, o adoră, e preferata lui, îi și gătește. Unul fără altul nu pot trăi”, a declarat Mariana Moculescu pentru click.ro, citată de Fanatik.

Mariana Moculescu este îngrijorată pentru starea lui Horia Moculescu

Cu toate că nu mai formează un cuplu, Mariana Moculescu empatizează cu Horia Moculescu. După ce l-a văzut recent pe scena Festivalului Mamaia, femeia s-a arătat îngrijorată de felul în care artistul a ajuns să arate.

„L-am văzut pe scena Festivalului Mamaia, nu arăta deloc bine, sunt îngrijorată. Mereu a avut grijă de el, a avut un stil de viață sănătos, cu mult sport, mânca ce era mai bun, nu consuma alcool, în tinerețe a fost sportiv, are și diplome pe pereți. Îmi pare rău să îl văd așa. Trebuie să aibă moralul ridicat. Eu i-am iertat cam toate păcatele, cu acest moment artistic de la Festivalul Mamaia, unde Nidia a demonstrat că este o solistă foarte bună”, a mai spus Mariana Moculescu, potrivit sursei citate.