Cum a început relația dintre Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene. Cântăreața a făcut primul pas: „I-am spus că îl plac”

Elena Gheorghe a vorbit recent despre începutul relației cu soțul ei, Cornel Ene, cu care urmează să împlinească 20 de ani de relație. Iată culisele poveștii de iubire de care puțini știu!

Elena Gheorghe și Cornel Ene vor împlini 20 de ani de relație pe 30 iulie, iar, cu această ocazie, cântăreața a vorbit într-un interviu pentru ciao.ro despre cum a început povestea lor de iubire, din care au rezultat și doi copii, Nicholas și Amelie.

Citește și: Elena Gheorghe, ipostaza sexy în care a apărut pe plajă, doar într-un costum de baie roșu. Cum s-a pozat și cât de bine arată

Cum a început relația dintre Elena Gheorghe și soțul ei, Cornel Ene: „A fost inițiativa mea”

În paralel cu cariera sa, Elena Gheorhe trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Cornel Ene, soțul ei, formând împreună o familie discretă și fericită.

Articolul continuă după reclamă

Într-un interviu acordat pentru ciao.ro, cântăreața a dezvăluit că ea a fost cea care a făcut primul pas și a ales un moment inedit pentru a-i mărturisi soțului ei, care îi era atunci coleg de trupă, că are sentimente puternice pentru el. S-a întâmplat pe malul mării, după miezul nopții, într-un cadru romantic.

„20 de ani se vor împlini fix pe 30 iulie, când este și ziua mea, pentru că atunci cumva s-a întâmplat să zicem <<da>>. Eram la mare, noi ne plăceam de câteva luni. Nu îndrăznea niciunul să facă primul pas. De ziua mea au venit toți colegii. Cred că mai spre final așa, era 2:00 noaptea, eram la Vox Maris și i-am spus: <<hai să ne plimbăm>>. Am luat-o pe plajă și i-am spus că îl plac mai mult decât ca pe un coleg, el a zis că și el simte la fel și cam asta a fost. Bine, normal, că a fost mai romantic așa în ceea ce am simțit și în ceea ce s-a întâmplat, dar am zis-o pe repede înainte”, a povestit Elena Gheorghe pentru ciao.ro.

În prezent, la aproape 20 de ani distanță, Elena Gheorghe se bucură de alegerea făcută.

„A fost inițiativa mea, am fost destul de îndrăzneață, dar mă bucur că am avut îndrăzneală și curaj atunci, deși eu întotdeauna am așteptat să fiu curtată, să nu fac eu primul pas. Așa am simțit. Eram de mult timp prieteni foarte buni. Era, pot să spun, cel mai bun prieten al meu. Îi spuneam și de bune și de rele și el la fel mie. Și am simțit că suntem mai mult de atât”, a adăugat ea.

Elena Gheorghe se pregătește să lanseze o nouă piesă

Elena Gheorghe are în față o vară plină și spune că se pregătește să lanseze cea mai nouă piesă a ei.

„După colaborarea cu Mandinga cu piesa <<Așa cum ești tu>>, o să urmeze o nouă piesă pe care o voi lansa la sfârșit de vară. Am un întreg album pe care îl voi lansa în septembrie, o să facem frumos cu lansare de album, așa cum se făcea odată. Eu țin la chestia asta și cred că pentru un artist contează să marchezi la un timp cu o lansare de album. Deci cam asta am ca idee și ca plan. Și tot atunci o să merg într-un turneu în România cu acest nou album”, a mai dezvăluit cântăreața pentru ciao.ro.

Citește și: Cum se înțeleg Elena Gheorghe și Barbara Isasi, actuala solistă Mandinga. Adevărul despre relația dintre cele două artiste