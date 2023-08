Cum arată Alina Marymar la o lună după ce a născut. Iubita lui Tzancă Uraganu recunoaște că a ținut un regim strict | Foto

Iubită lui Tzancă Uraganu a oferit un interviu exclusiv în care a dezvăluit cum se împacă cu noul rol de mamă. Iată cum mai arată Alina Marymar, după ce a adus pe lume primul său copil!

Alina Marymar a născut în urmă cu aproape două luni, făcându-l pe Tzancă Uraganu tată pentru a treia oară. Cei doi se bucură din plin de viața de familie, mai ales că pentru brunetă este prima oară când devine mamă.

Iubita cântărețului și-a revenit în formă destul de rapid, asta după ce acumulase doar 12 kilograme în sarcină. Iată care e secretul său, dar și cum s-a acomodat cu noul rol!

Cum și-a revenit Alina Marymar la aproape două luni de când a născut | Foto

Alina Marymar a dezvăluit în exclusivitate pentru Spynews că a ținut un regim strict în primele zile de după naștere, cu toate că o ajută și gena:

„Cred că ține și de genă în primul rând, dar am ținut și un regim mai strict ce-i drept, în primele zile de după naștere, dar eu nici în sarcină n-am luat foarte multe kilograme, am luat 12.”, a dezvăluit Alina Marymar pentru Spynews.ro.

Partenera lui Tzancă Uraganu recunoaște că nu a prea mâncat în această perioadă, renunțând la multe plăceri culinare:

„Nu prea am mâncat în acest regim pe care l-am ținut, am băut mai mult apă, cred că am avut o masă pe zi, o salată, am redus sucurile, mă rog, nici nu prea beam înainte, eu dulciuri nici nu mănânc, nici carne nu mănânc.”, a precizat bruneta pentru sursa citată mai sus.

Cum s-a obișnuit Alina Marymar în rolul de mamă

Alina Marymar a vorbit și despre rolul de mamă. Iubita cântărețului de manele este recunoscătoare pentru copilul bun și cuminte pe care îl are.

Deși recunoaște că în primele zile i-a fost destul de dificil, bruneta dezvăluie că s-a acomodat rapid cu noul membru al familiei, iar acum totul este foarte bine:

„E foarte bine, mulțumesc lui Dumnezeu că e foarte cuminte, e un copil bun, nu am probleme să plângă, să simt greul acela de copil nou-născut. La început a fost puțin mai greu, în primele zile, a fost nou în viața mea, orice mămică trece prin perioada asta, toată lumea știe despre ce vorbesc, dar doar primele zile, după mi-am revenit imediat și e totul foarte bine.”, a mai precizat Alina Marymar pentru Spynews.

