Cum arată Alina Pușcaș într-o zi obișnuită din viața ei. Nu ai mai văzut-o așa

Chiar daca la ora asta trebuia sa fiu deja la filmari... Nu m-am putut abtine si tot am ajuns la sala 🙄😄😜 It's important to keep on doing it, no matter what!!! ✌️🤍🍀 Sa aveti o saptamana plina de energie! #sports #fitnessjourney #fitnessmotivation #gym #mondayvibes #goodmorning

A post shared by Alina Puscas - Stoenescu (@alina_puscas_) on Oct 12, 2020 at 12:12am PDT