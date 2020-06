Îți amintești de Ana Maria Mocanu, celebra asistentă păcătoasă! Cum arată azi tânăra

Pentru cei care nu știu, focoasa brunetă Ana Maria Mocanu s-a despărțit de iubit, ea fiind cea care a ales să pună capăt relației. Surprinzător este faptul că aceasta a dezvăluit că nu are regrete și că momentan nu există alt bărbat în viața ei.

ANA MARIA MOCANU S-A DESPĂRȚIT DE IUBIT

Fosta asistentă TV a dezvăluit care au fost motivele care au determinat-o să ia această decizie ce i-a surprins pe fani.

„Sunt o femeie singură din nou. Am avut niște discuții, am ajuns la concluzia, amândoi, că este mai bine să luăm o pauză. Eu am pus punct relației. Nu eram neapărat nemulțumită. Amândoi am căzut de acord, dar inițiativa a venit din partea mea.