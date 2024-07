Cum arată Andreea Marin în costum de baie, la plajă. Imagini de senzație cu fosta prezentatoare TV după ce a slăbit radical

Andreea Marin și-a expus silueta la soare, în costum de baie, iar fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare au rămas fără cuvinte.

Andreea Marin se bucură acum de o siluetă de invidiat, după ce a reușit să piardă 20 de kilograme într-un an și jumătate. Aflată în vacanță, fosta prezentatoare TV și-a surprins fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare cu un videoclip în care apare în costum de baie. Iată cum arată!

Imagini de senzație cu Andreea Marin la plajă, în costum de baie, după ce a slăbit 20 de kilograme

Andreea Marin, una dintre cele mai iubite vedete din România, a plecat recent în vacanță în Capri și nu a ezitat să își încânte fanii cu imagini de la plajă.

Fosta prezentatoare TV s-a filmat într-un costum de baie negru întreg, accesorizat cu ochelari de soare și o pălărie. Zâmbitoare și plină de viață, Andreea Marin a transmis un mesaj plin de încredere: „E timpul să încep să visez din nou”, a scris vedeta în postarea făcută.

Fanii au fost impresionați de apariția impecabilă a Andreei Marin și au copleșit-o cu complimente în secțiunea de comentarii: „Frumoasă ca întotdeauna!”/„O doamna distinsă și foarte frumoasă! Concediu placut!”/„Wow! Pe zi ce trece ești tot mai frumoasă!”/„Ești cea mai frumoasă femeie din lume”, sunt câteva dintre comentarii.

Cum și-a justificat Andreea Marin decizia de a slăbi: „Nu puteam respira bine”

Andreea Marin a vorbit despre motivele care au determinat-o să slăbească. Fosta prezentatoare TV a precizat că nu părerile din jur au fost cele care au influențat-o.

„Nici gând, eu nu sunt atât de ușor influențabilă! (n.r. nu a slăbit din cauza comentariilor negative) Și apoi, eu nu am slăbit de dragul siluetei, ci pentru o problemă de sănătate pe care am avut-o. E cu totul altceva! Am ajuns la medic, medicul mi-a spus că acesta este corpul meu, duce până într-un punct și de acolo orice kilogram în plus creează probleme de sănătate.

Nu puteam respira bine, aveam o anxietate care venea din acest lucru, atacuri de panică și alte complicații! Lucrurile nu țin de aspectul fizic, ci pur și simplu de probleme care sunt mult mai serioase! L-am ascultat pe medic și așa am și cunoscut-o, ulterior, pe Carmen și am ajuns pe mâinile ei! Nu am renunțat la nimic! (n.r. mănâncă orice). Am renunțat un timp doar, până am slăbit!

Eu am pierdut deja 20 de kilograme și nu am de gând să mai continui! Am acum greutatea din liceu și mi se pare nesănătos să merg mai departe. Am oprit procesul de slăbire și am învățat niște reguli bune! Cu această ocazie, îmi propun să păstrez pentru tot restul vieții mele un stil de viață sănătos! Dacă tot am trecut prin acest proces, am înțeles ce este bine, ce nu este bine, ce îmi place, ce mi se potrivește și ce nu! Încerc să respect aceste principii.”, a spus Andreea Marin pentru Ego, citată de digifm.ro.