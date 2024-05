Cum arată apartamentul de lux în care locuiește Cristina Ich. Imaginile din interior care i-au surprins pe mulți

Cristina Ich s-a mutat în urmă cu patru ani într-un apartament superb din zona Băneasa. Influencerița spunea că din munca ei și-a cumpărat casa visurilor, pe care a avut grijă să o decoreze cu mult bun gust. Iată imagini din interior!

Cristina Ich s-a mutat în anul 2020 într-un apartament de lux din zona Băneasa, după ce ani buni a locuit într-un apartament din Piața Charles de Gaulle, în zona Aviatorilor din București, potrivit Cancan.

Influencerița a vrut un design special, cu materiale și detalii sofisticate, așa că a apelat la un arhitect profesionist. Șatena lui Alex Pițurcă a făcut o ședință foto în casa ei și a arătat fiecare colțișor.

Imagini din apartamentul în care locuiește Cristina Ich, alături de Noah, băiețul ei și al lui Alex Pițurcă

Cristina Ich își anunța urmăritorii de pe Instagram că a reușit să achiziționeze apartamentul visurilor ei, din propria muncă. Extrem de emoționată, ea povestea atunci că are o mare satisfacție și abia așteaptă pregătită să înceapă amenajarea.

„Nu vreți să știți, fetelor, ce satisfacție am. Am apartamentul așa cum mi l-am dorit. Am venit acum de la notar. Deci sunt așa emoționată. E așa o satisfacție să ai ceva din munca ta. Ceva așa cum ți-ai dorit tu. Mi se pare că e ceva unic. E o satisfacție foarte mare.

Abia aștept să vă arăt cum mi-l fac și cum îl mobilez. O să îl fac bombă. Îi ziceam și mamei, toată viața nu ai parte de nimic, apoi îți iei tu mașina, casa… din banii tăi, din ce ai făcut tu cu mâna ta. Până la 33 de ani mă simt foarte bine. Pot să spun că sunt liniștită.”, spunea Cristina Ich în septembrie 2020, notează Cancan.

Cristina Ich se bucură astăzi de o casă de vis! Atunci când locuința a fost gata, influencerița a făcut o ședință foto în care a arătat fiecare colțișor al apartamentului său.

„Christina Ich are o casă super stylish, într-un stil neoclasic cu accente pariziene, în care se simte confortabil. Spațiul ei preferat este dormitorul.”, a transmis revista Elle Decoration, potrivit sursei citate.

Cum arată dormitorul Cristinei Ich

În dormitor, Cristina Ich a optat pentru o mobilă realizată la comandă, cu detalii aurii. Cele două noptiere atrag atenția, însă piesa de rezistență este patul tapițat cu catifea gri.

În ceea ce privește livingul, Cristina Ich a decis să împartă camera în mai multe zone. Mai precis, într-o parte se află canapeaua și fotoliile crem, iar în cealaltă este poziționată o bucătărie open-space, cu o zonă de luat masa. Și aici influencerița a optat tot pentru detalii aurii.

