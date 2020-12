Cum arată bradul de Crăciun a celei mai tinere milionare sub 30 de ani. Imagine de aproximativ 5.000.000 de aprecieri

Kylie Janner a devenit cunoscută după ce a apărut în emisiunea de televiziune ''Keeping Up with the Kardashians'', alături de mama şi surorile ei. La vârsta de 20 de ani, vedeta a fost catalogată de revista Forbes ca fiind "cea mai tânără miliardară autorealizată", ulterior titlul i s-a retras dovedindu-se că averea sa este estimată la câteva milioane de dolari.

Mai exact, aproximativ 900.000.000 de dolari a obținut după ce a lansat linia de cosmetice Kylie Cosmetics, care s-a bucurat de un mare succes prin produsele destinate clientelor care îşi doresc buze mai mari, prin umplere şi supra-conturare.

Citește și: Kylie Jenner, făcută praf de un medic dermatolog. Motivul pentru care tânăra a fost criticată intens: ”Nu ține cont de acest sfat. N-o să funcționeze!”

De curând, vedeta a postat fotografii din domiciliul luxos cu bradul de Crăciun. Se pare că Kylie a intrat în febra sărbătorilor de iarnă și s-a pregătit corespunzător ornând casa, dar și bradul de Crăciun cu cele mai frumoase decorațiuni.