Cum arată casa Sânzianei Buruiană de pe malul lacului Snagov. Vila spectaculoasă este estimată la 500.000 de euro

Sânziana Buruiană le-a arătat tuturor imagini inedite cu vila sa aflată pe malul lacului Snagov și nu s-a ferit să spună că, în acest moment, prețul ei ajunge la suma de 500.000 de euro. Iată cum arată în interior proprietatea care a ajuns între timp și platou de filmare!

Sânziana Buruiană este cunoscută de publicul larg de pe vremea când apărea pe micile ecrane la diverse emisiuni TV. Recent, blondina a fost abordată de un tânăr care vizionează casele vedetelor și le postează pe platforma de divertisment TikTok, iar ea s-a arătat deschisă să îi facă un tur al casei. Iată imagini din interior!

Imagini din casa de pe malul lacului Snagov a Sânzianei Buruiană

Sânziana Buruiană și-a prezentat vila spectaculoasă în cadrul unui filmuleț postat pe platforma de divertisment TikTok. Pentru început, vedeta a precizat că locuința de pe malul lacului Snagov a fost cumpărată de ea și soțul ei în urmă cu zece ani, gata mobilată, iar în prezent valorează în jur de 500.000 de euro.

„O am de vreo zece ani. Este în jur de vreo 500.000 de euro, având în vedere că este într-un cartier unde sunt doar câteva vile și toate sunt pe lac. Casa este mai mult o casă de vacanță, este una dintre proprietățile familiei.”, a dezvăluit Sânziana Buruiană, într-un clip postat pe TikTok, potrivit click.ro.

Din imaginile distribuite pe rețelele de socializare se poate observa că vila este una impunătoare și spațioasă. Casa situată pe malul lacului Snagov are un living mare, cu bucătărie open space, trei băi și mai multe dormitoare. Dormitorul matrimonial are propria baie, dar și un dressing spațios.

Nu doar interiorul vilei a atras atenția, ci și exteriorul, datorită curții mari, dar și a priveliștii pe care o oferă către lacul Snagov.

Cu toate acestea, Sânziana Buruiană nu locuiește în această vilă. Ea a dezvăluit faptul că uneori își închiriază locuința pentru filmări. Ea a precizat că în acest moment pe luxoasa proprietate se țin filmările pentru serialul „Lia - Soția soțului meu”, difuzat la Antena 1.

Ce sperietură a tras Sânziana Buruiană pe proprietatea ei în valoare de jumătate de milion de euro

În ciuda peisajului de vis, Sânziana Buruiană a precizat că a fost un moment în care s-a confruntat cu apariția șerpilor de apă în curtea ei. Totodată, vedeta a recunoscut că o speria foarte tare și sunetele pe care le scoteau bufnițele din zonă.

„O singură dată am văzut un șarpe, stăteam la masă, era vară, și a venit exact sub picioarele mele. Eram cu o prietenă, am început să țip și l-am chemat pe soțul meu. Dar de atunci nu am mai văzut. Dar pe lângă lac mai trăiesc și bufnițe, ale căror zgomote mă cam sperie.”, a spus Sânziana Buruiană, citată de Viva.