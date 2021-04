Cum arată cea mai importantă femeie din viața actorului. Vlad Gherman se mândrește cu o mamă superbă

Tânărul actor din serialul Adela, atunci când nu e la filmări și nu e ocupat cu vlogul său, este prezent pe rețelele de socializare, împărtășind cu fanii momente din viața lui.

Cum arată mama lui Vlad Gherman

Vlad Gherman a trecut printr-o perioadă dificilă din punct de vedere emoțional, întrucât a avut parte de o despărțire. Astfel, pentru a-și alunga singurătatea, artistul a petrecut mai mult timp cu sora și nepoata lui, dar și cu mama sa.

După ce s-a despărțit de Cristina Ciobănașu, Vlad spune că părinții săi au fost extrem de dezamăgiți și întristați, dar le-au respectat decizia și l-au sprijint pe Vlad.

„Părinții, vai Doamne. Săracii, eu îi înțeleg. Tot pun întrebări. Dar de ce, de ce, de ce? E obositor. Am ajuns sincer să nu le mai răspund. Deci, mama, tata, vă iubesc, știți asta. E mai bine să vorbim mai rar. În rest da, am stat toată perioada asta ba la sormea, ba la vărmiu, mă duc la psiholog.”, le-a spus actorul fanilor, în vlogul de pe canalul de YouTube.

În noul clip postat alături de mama lui, Vlad a regizat o situație des întâlnită la majoritatea tinerilor, filmând reacția mamei sale atunci când se întâlnesc și punând accent pe felul în care aceasta îl primește când merge în vizită. Rezultatul este unul haios, iar fanii s-au grăbit să înroșească butonul de Like.

Despărțirea de Criss nu a însemnat terminarea colaborării dintre cei doi

Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au vorbit deschis despre relația lor după despărțire, dorind să le spună totul fanilor.

“Acesta va fi un video greu de făcut și cu atât mai mult greu de digerat. Dar îl facem pentru că voi ne-ați fost mereu alături, ne-ați susținut, ați crescut cu noi și meritați să știți adevărul de la noi, oricât de dureros sau greu de crezut ar fi. Am zis că zic eu. Criss și cu mine ne-am despărțit”, a spus Vlad Gherman într-un video realizat alături de fosta lui parteneră.

„În relația noastră respectul a fost foarte important. Noi am vrut să fim cât mai sinceri și transparenți pentru că atâta timp cât noi suntem bine în momentul ăsta și vrem să fim prieteni și vrem să ne avem spatele unul celuilalt ni se pare normal să și promovăm asta, pentru că până la urmă oamenii ne-au urmărit pentru povestea noastră de dragoste și pentru respectul pe care ni l-am purtat. Dacă ne poartă cineva pică, să știe că nu a fost intenționat!", a spus Cristina Ciobănașu, la Antena Stars.

Cei doi au declarat că vor continua să lucreze împreună, chiar dacă nu vor mai forma un cuplu și au explicat și de ce: „Am ales să facem în continuare emisiunea CulTour, împreună, pentru că asta a fost o experiență profesională care ne-a legat, pentru că noi a trebuit să controlăm tot, să gândim tot de la bun început și, na, la serial, vine regizorul, îți spune ce ai de făcut, îți înveți textul acasă și îți faci treaba singur, cum ar veni, în relație cu ceilalți actori. La emisiune am lucrat foarte mult împreună, am depus efort și a fost o evoluție profesională foarte importantă pentru noi și am ales să o facem în continuare cu mare drag", spune Cristina Ciobănașu la Observator.