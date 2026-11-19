Claudio Bordeianu a cochetat cu modellingul înainte să se lanseze în domeniul antreprenoriatului. Iată cum arăta concurentul în perioada în care participa la prezentări de modă.

Claudio de la Mireasa este din Spania, are 28 de ani, iar recent și-a deschis o afacere. Concurentul a activat în domeniul modellingului înainte de a deveni antreprenor și a participat inclusiv la competiții de modă.

Cum arăta Claudio de la Mireasa, sezonul 14, când era fotomodel

Claudio Bordeianu a avut o carieră de succes și a atras atenția presei din Spania datorită carierei sale în lumea modellingului. În urmă cu șase ani, când avea 22 de ani, tânărul a participat la un concurs de modă în Castellon.

Concurentul a fost întotdeauna pasionat de fitness și timp de mulți ani și-a antrenat corpul la sală, iar modul în care arată l-a ajutat să se lanseze pe culmile succesului în modelling. De-a lungul timpului, acesta a făcut parte din prezentări de modă și a fost prezent la ședințe foto.

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Claudio Bordeianu a pozat atât în ținute elegante, casual, dar și în lenjerie intimă. Acesta a fost apreciat pentru felul în care arată și pentru grija pe care o are pentru corpul lui.

După ce a cochetat cu modellingul, Claudio Bordeianu a deschis o sală de fitness în Spania. Așadar, așa cum a declarat chiar mama lui la Mireasa, concurentul este antreprenor și are parte de susținerea familiei sale.

Concurentul a venit la Mireasa în sezonul 14

Claudio Bordeianu a venit din Spania în emisiunea Mireasa, în sezonul 14, pentru a-și găsi jumătatea. Concurentul a fost tot mai apropiat de Anne-Mary și a intrat într-o cunoaștere cu ea, dar între ei au apărut câteva neînțelegeri în ultima perioadă.

Cei doi concurenți au vorbit de mai multe ori despre viitorul lor împreună, iar Claudio luase în calcul ca fiecare să se întoarcă în țara în care locuiește și să stea o perioadă separat, pentru a vedea cum se înțeleg departe unul de celălalt.