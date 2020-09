Cum arată de la trunchi în jos rochia purtată de Andreea Bănică. Puține mămici din showbiz ar îndrăzni să o îmbrace

Andreea Bănică s-a lăsat fotografiată și din profil, iar unghiul o avantajează în mod sigur. În acest fel, abdomenul său poate fi admirat și mai bine. Glisează pe săteaga din dreapta pentru a te bucura de minunatul view!

Andreea Bănică dezvăluie fanilor secretele unei siluete perfecte. Ca să arate atât de bine, vedeta nu face eforturi prea mari.

Secretul siluetei perfecte a Andreei Bănică

Andreea Bănică dezvăluie fanilor secretele unei siluete perfecte. Deși își dedică mai tot timpul celor doi copii, Andreea nu neglijează exercițiile fizice.

''Cât am stat în casă, am fost permanent într-un du-te-vino cu greutatea. Mai slăbesc, mai mănânc o prăjitură, n-ai cum să rămâi mereu perfect, dar esențial e să ai ambiția să continui. E mai important să ai un stil de viață sănătos decât să ții strict o singură dietă. Pentru mine funcționează să am meniu echilibrat, fără excese, mers pe jos 10 kilometri, în ritm alert, aproape zilnic”, mărturisește blondina, potrivit site-ului Prosport.