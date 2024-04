Cum arată fiul Mirelei Vaida acum, după operația dificilă la ochi. Prezentatoarea trece prin momente dificile

Mirela Vaida, prezentatoarea Acces Direct, trece acum prin momente dificile. Ea a făcut o postare pe Instagram prin care le-a mărturisit urmăritorilor săi ce a pățit.

Mirela Vaida se confruntă în prezent cu o situație delicată deoarece fiul ei mijlociu, Vladimir, a fost operat. Prezentatoarea TV a ajuns cu micuțul la spital, iar el a suferit o intervenție chirurgicală la ambii ochi.

Mirela Vaida, îndurerată după ce și-a văzut fiul suferind pe patul de spital

Chiar dacă artista știa încă din luna februarie că fiul ei urmează să fie supus la această intervenție și a încercat să se pregătească psihic pentru aceste momente grele, se pare că nu a reușit și e destul de afectată să îl vadă pe fiul ei trecând printr-o operație grea.

Mirela Vaida a postat o fotografie în care îl ține de mână pe fiul ei, iar descrierea postări este de-a dreptul copleșitoare.

“Am trăit cele mai grele zile din viata mea... Vladimir, baietelul meu mijlociu, a fost operat la ambii ochi..😔 O operatie despre care stiam inca din luna februarie si in legatura cu care am crezut ca sunt pregatita... N-am fost! A fost cumplit, traumatizant pentru mine ca si parinte, ca mama... Este atat de dureros sa-ti vezi copilul intins pe pat, sub efectul anesteziei generale, sa te simti neputincioasa, slaba... Sa vezi agresivitatea lui cand se trezeste ( efectul anesteziei, despre care imi spusese medicul ATI), urletele, tipetele, loviturile lui, plansul lui cu "lacrimi de sange"..😔 Ieseam eu plangand de la copil, ca sa nu ma vada, intra sotul meu, statea el 5 minute dupa care iesea el plangand si faceam schimb.. si tot asa! Am incercat sa-l pregatesc dar ce-i puteam spune unui copil de 7 ani? In ultima perioada n-am fost om! N-am dormit nopti intregi si am simtit, zilnic, un ghem de foc in stomac...Am realizat, inca o data, ca nimic nu e important pe lumea asta! Nimic! Doar sanatatea!🙏 Vreau sa multumesc din tot sufletul Doamnei Doctor Daniela Cioplean si intregii sale echipe de la Clinica Oftapro pentru profesionalism, empatie, devotament, atentie si grija! Acum, Vladimir este acasa! ❤️ Acasa, in patul lui, intre jucariile lui! Starea lui este buna, este energic, vioi, mananca, se joaca! Copiii au o putere fantastica de regenerare! Ma pun in pielea tuturor parintilor care trec prin astfel de momente, a celor care stau zile, luni intregi, pe holurile spitalelor, care se roaga in genunchi pentru copiii lor, care reazama peretii sectiilor de reanimare... Sunt alaturi de ei cu tot sufletul!🙏 Cata putere trebuie sa aiba!🙏 Am inteles, inca o data, ca nu exista forta mai mare in Univers, nu exista energie si putere tamaduitoare mai mare decat iubirea parintelui pentru copilul sau...❤️ Dumnezeu sa ne tina sanatosi copiii!🙏🙏”, a scris artista la descrierea pozei postate.

După această experiență teribilă pentru un părinte care își vede copil chiuit de durere și se simte neputincios, Mirela Vaida a mărturisit că în momente ca acestea realizează cât de importantă este sănătatea.

Chiar dacă a trecut prin momente grele în care nu a știut cum să își gestioneze emoțiile, prezentatoarea TV se bucură că fiul ei a fost externat și este acum acasă alături de familie. Mirela a mai spus că se bucură că micuțul e acum în stare bună și se recuperează rapid.

După ce le-a oferit urmăritorilor ei pe Insta Story mai multe detalii despre intervenția prin care a trecut Vladimir, Mirela Vaida a postat și o fotografie cu felul în care arată ochii lui Vladimir după intervenția chirurgicală.

Micuțul în vârstă de 7 ani a avut nevoie de această operație pentru că vedea dublu, după cum povestește artista. Acum el este încă în perioada de recuperare.