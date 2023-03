Cum arată fiul Sofiei Vicoveanca și ce urare a ținut să-i facă de ziua lui. Imaginea emoționantă postată de cântăreață

Iată că Sofia Vivoveanca și-a surprins fanii cu o imagine alături de fiul ei pe care a publicat-o de curând pe rețelele de socializare. Aceasta a ținut să-i transmită și câteva cuvinte acestuia, cu ocazia zilei sale de naștere.

Cum arată fiul Sofiei Vicoveanca și cum l-a surprins într-o fotografie unică. Ce mesaj a ținut să îi transmită

Sofia Vicoveanca a împărtășit o imagine cu fiul ei, Vlad, care a împlinit anii. Aceștia au o relație foarte apropiată și se poate vedea cu ușurință acest lucru din postările pe care ea le-a făcut.

Citește și: Sofia Vicoveanca, vacanță exotică în Bali: „Mă duc să mai văd lumea” Cine o însoțește pe îndrăgita interpretă

„VLAD - TU îmi ești Sprijin, Lumină, Împlinire, Bucurie! Să fii sănătos, Domnul să te ajute și să te însoțească în fiecare clipă! LA MUUULȚI ANI FERICIȚI! Te îmbrățișează, cu toată căldura sufletului - mama!”, a scris Sofia Vicoveanca pe rețelele de socializare.

Sofia Vicoveanca este solicitată să le cânte românilor din diaspora. În ce locații merge artista

Artista nu duce lipsă de spectacole nici în țară, însă nici peste hotare, acolo unde le concertează românilor din diaspora. „În primul rând îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru putere, că asta este mare lucru. De exemplu, la sfârșit de aprilie voi fi cu un spectacol la Montreal, în Canada. Adică, eu am și o vârstă și drumul e foarte lung, iar obligațiile sunt foarte mari. Pentru că eu, dacă intru pe scenă, am o mare responsabilitate.

Citește și: Sofia Vicoveanca, trucul prin care se menține în formă la 81 de ani: „Dacă vreți să mă vedeți bolnavă, asezați-mă în pat să stau”

Sigur că îmi pregătesc din vreme materialul, aleg cu mare grijă piesele, din toate câte un pic. Și m-am bucurat când am văzut că m-au invitat iar să le cânt. (..) Sunt solicitată și Îi mulțumesc lui Dumnezeu și pentru acest lucru”, a adăugat interpreta.

Nici de destinații exotice nu este străină, având în vedere că Sofia Vicoveanca a vizitat multe țări și locații din lume, de-a lungul anilor.

„Am fost în Kenya, în urmă cu un an. Nu am fost în Australia, e singurul loc unde nu am ajuns și unde nu am cântat. În rest, am mers în toată lumea cu cântecul meu. Mergem cu Dumnezeu înainte”, a mai spus Sofia Vicoveanca, pentru sursa anterior menționată.

Ce folosește Sofia Vicoveanca pentru un ten tânăr

Cât despre trucurile de frumusețe, artista a dezvăluit că își tratează tenul cu ulei de măsline extravirgin, în care pune busuioc de la Bobotează. De asemenea, folosește și măști de față cu ingrediente 100% naturale.

„Eu folosesc ulei de măsline, dar nu din magazin, pentru că acesta e rafinat. Se pune busuioc, se macerează, dar masca nu e pentru toate femeile. Trebuie ca tenul să fie foarte uscat. Și atunci masca aceasta o pot folosi doar persoanele care au tenul uscat. Pentru ten mai folosesc măști cu miere, măr și cartof crud”, a adăugat cântăreața.

Acțiune și suspans în noul episod Prison Island. Disponibil în AntenaPLAY!