Cum arată Gal Gadot, Femeia Fantastică, fără pic de machiaj și editări. Imaginile care au surprins internetul

”Aveam 18 ani, tocmai absolvisem liceul și aveam ceva timp până la înscrierea în armată. Mama mi-a spus: 'Hei, de ce nu-ți trimit fotografia'. Am intrat și nu am simțit că voi câștiga, apoi am făcut-o și m-am speriat.”, a declarat ea.

Nu a fost atrasă iremediabil de modeling, așa că s-a orientat către Drept. ”Dacă lucrurile ar fi mers conform planurilor mele, aș fi fost avocat. Nu am visat niciodată să ajung actriță.”,spunea Gal în 2016.