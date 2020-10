Cum arăta Jason Momoa la începutul carierei, când s-a lansat în serialul Baywatch

Înainte ca lumea să îl știe drept actorul plin de pachete de mușchi, Jason Momoa arăta total diferit. Pe când filma pentru ''Baywatch'', în 1989, acesta era doar un puști destul de slăbuț și fără plete.

La vârsta de 20 de ani, apărea în fața oamenilor ca ''Jason Ioane'', personajul pe care l-a interpretat în celebrul serial american, care făcea furori în rândul adolescenților.

Tânărul Momoa nu are nimic în comun cu acel Jason Momoa pe care lumea l-a urmărit în ''Conan the Barbarian'' sau în ''Game of Thrones''.