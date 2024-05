Cum arată locuința de 350.000 de euro a lui Bogdan Mocanu. Ce priveliște are artistul chiar din dormitor

Bogdan Mocanu se mândrește cu o locuință de lux! Artistul a scos din buzunar aproximativ 350.000 de euro pentru un penthouse într-o zonă cunoscută a Capitalei. Acesta se laudă cu o priveliște cum puțini au.

Bogdan Mocanu a intrat în atenția publicului odată cu participarea în cadrul unui show matrimonial, unde a cunoscut-o pe fosta lui iubită: Andra Voloș. De-a lungul timpului, tânărul s-a lansat în industria muzicală, făcându-se remarcat prin vocea sa.

În ultimii ani, artistul a avut parte de mai multe apariții TV prin intermediul cărora a reușit să cucerească publicul. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Bogdan Mocanu este o persoană carismatică și cu un aspect fizic de invidiat.

Citește și: Fosta ispită de la Insula Iubirii, Eda, în cele mai senzuale ipostaze alături de Bogdan Mocanu. Ce mai face și cum arată acum

De altfel, tânărul este celebru în mediul online. Pe lângă banii pe care îi câștigă din evenimentele la care este solicitat, acesta face sume impresionante și din colaborările pe care le are cu diferite branduri pe rețelele sociale.

Un lucru este cert, Bogdan Mocanu a muncit din greu pentru a-și îndeplini cea mai mare dorință. În prezent, cântărețul locuiește într-un penthouse spectaculos din Berceni și conduce o mașină pe care puțini și-o permit.

Cum arată locuința de 350.000 de euro a lui Bogdan Mocanu. Artistul are jacuzzi pe terasă

Pentru că este o fire discretă în ceea ce privește viața personală, nu mulți știu cum arată locuința de 350.000 de euro a lui Bogdan Mocanu dintr-o zonă accesibilă din punct de vedere financiar a Bucureștiului.

Recent, artistul a făcut turul penthouse-ului pe care îl deține pentru un tânăr de pe TikTok. Imaginile cu superba casă a acestia au generat mai bine de 100 de mii de like-uri și o mulțime de reacții.

Imaginile din locuința lui Bogdan Mocanu pot fi văzute în GALERIA FOTO.

Designul locuinței a fost gândit în amănunt de către Bogdan Mocanu, care are gusturi foarte bune. Un detaliu care a luat prin surprindere pe toată lumea este faptul că artistul și-a dorit să își facă baia doar din sticlă pentru a avea o priveliște de senzație chiar din dormitor.

Citește și: Cum arăta Bogdan Mocanu în adolescență. Artistul s-a schimbat complet: “Ce transformare!”

„Tot ceea ce o să vezi este desenat de mine pe tabletă, nu am avut designer de interior. Dormitorul principal care nu are tavanul finalizat. De asta ți-am zis că trebuie să mai investesc bani. O să fie totul negru cu sticlă. Baia în fața patului ca să am o priveliște drăguță când face iubita duș.

Aici îmi țin adidașii mai scumpicei. Terasa era mult prea mare, dar am făcut sufrageria. Nu știu dacă se vede pe cameră, dar televizorul este foarte mare. În ceea ce privește terasa nu m-am hotărât dacă să o acopăr sau nu. Mi-am pus un jacuzzi aici, am dat cam 7.000 de euro pe el dacă nu mă înșel, dar e cu tot ce îți trebuie. Priveliștea de pe terasă nu e cea mai frumoasă, dar ce îmi place e că în jurul meu sunt doar case”, a mărturisit artistul pe TikTok.

„Nu vă faceți niciodată bucătăria alb cu negru pentru că se văd toate urmele. Mobila de bucătărie a fost mai scumpă decât cea din dormitor. M-a costat cam 13 mii de euro cu tot cu electrocasnice.”, a mai adăugat el.