Cum arată și cine este fosta soție a lui Michele Morrone. Italianul a făcut senzație în filmul 365 DNI?

Actorul din "365 DNI" a avut o relație de lungă durată cu Rouba Saadeh, fosta sa soție, alături de care are doi băieți pe nume Marcudo Morrone și Brado Morrone. El și partenera sa s-au despărțit în 2018, după patru ani de mariaj. Cei doi au păstrat relații bune, însă despărțirea a fost cel mai greu moment din viața actorului.

Divorțul nu a fost deloc ușor pentru Morrone, din cauza presiunii emoționale a fost pe cale să renunțe la cariera sa. Iată ce scria actoul pe Instagram în urmă cu ceva timp: „Acum un an și jumătate eram gata să renunț la tot. Nu mai voiam să joc. Sufeream de o depresie severă după ce am divorțat de soția mea. Am găsit de lucru ca și grădinar într-un sat îndepărtat cu 1000 de locuitori pentru că nu mai aveam bani.”

„Dar viața este ciudată, când ești jos destinul pune trenul potrivit în fața ta și dacă ești destul de puternic poți să îl iei. Crede întotdeauna în tine însuți.”, a mai spus Michele Morrone.