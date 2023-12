Cum arată tatăl Deliei la cinci ani după ce a renunțat la călugărie. Cât de schimbat este Ion Matache

Noi imagini cu tatăl Deliei, care a fost călugăr. Cum arată Ion Matache la cinci ani de când s-a întors de pe Muntele Athos!

Tatăl Deliei a fost călugăr timp de aproape 18 ani pe Muntele Athos. De cinci ani el s-a întors acasă, în România, unde a trecut printr-o transformare fizică radicală. El a renunțat la barbă, la părul lung, dar și la veștimentele negre. Iată cât de schimbat este astăzi Ion Matache! Jurata iUmor a petrecut Crăciunul alături de părinții ei, într-o locație de vis.

Citește și: Delia, într-o nouă apariție care a scandalizat. Ținuta mulată care i-a atras critici dure juratei iUmor

Cum arată tatăl Deliei la cinci ani după ce a renunțat la călugărie

Ion Matache s-a întors de pe Muntele Athos în anul 2018. El locuiește acum alături de Gina Matache, mama Deliei, în vechea casă. În perioada Crăciunului, familia s-a bucurat de o vacanță împreună. Delia și-a dus părinții în Spania, acolo unde au făcut mai multe plimbări în aer liber.

Jurata iUmor a publicat pe contul personal de Instagram o serie de fotografii în care apare și tatăl ei. Ion Matache nu doar că este greu de recunoscut, dar noua înfățișare îl și întinerește foarte tare. Cu zâmbetul pe buze, tatăl Deliei apare cu părul tuns scurt, fără barbă și îmbrăcat în haine sport.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Delia a împodobit bradul. Fanii au reacționat imediat: „Ești o nebună. Numai tu puteai”

Cum a ajuns tatăl Deliei să se călugărească

Ion Matache a luat contact pentru prima oară cu Biserica în anul 2004. Până la 40 de ani, el se declara ateu, însă un alt preot i-a deschis calea către credință. Astfel, Ion Matache a decis să renunțe la tot și să plece pe Muntele Athos.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat <<Tatăl Nostru>>. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat.” a povestit Ion Matache, citat de Libertatea și Viva.

În anul 2018, Ion Matache s-a întors de pe Muntele Athos. Ulterior, Gina Matache a povestit că fostul ei soț a revenit acasă, din cauza unor probleme grave de sănătate.