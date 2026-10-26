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Cum arată viața Mihaelei Borcea la 15 ani de la divorțul de Cristi Borcea. Schimbarea majoră prin care a trecut

Puțini știu cum arată viața Mihaelei Borcea în 2026, la 15 ani de la divorțul de Cristi Borcea, și ce schimbări a făcut între timp.

Autor: Nicu Alex
Publicat: Luni, 26 Octombrie 2026, 17:31 | Actualizat Luni, 26 Octombrie 2026, 17:37
Mihaela Borcea a dezvăluit cum și-a schimbat viața | Instagram
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Mihaela Borcea e o prezență cunoscută în lumea mondenă. Dincolo de afacerile în care e implicată, ea e cunoscută și pentru căsnicia cu Cristi Borcea.

Dar viața ei arată diferit acum, la 15 de ani de la despărțirea de Borcea.

Fosta soție a omului de afaceri a trecut peste numeroase obstacole și prin schimbări notabile, pe plan profesional și pe plan personal.

Cum arată viața Mihaelei Borcea la 15 ani de la divorțul de Cristi Borcea

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După 23 de ani de căsnicie, Mihaela și Cristi Borcea au divorțat în 2011. Deși relația lor personală s-a încheiat pe acest plan, Mihaela a continuat să se ocupe de administrarea mai multor afaceri ale fostului soț, printre care s-a numărat și celebrul hotel din Olimp, pentru o perioadă de timp.

Mihaela a vorbit în acest an despre cum își petrece timpul și cum arată viața sa, acum că nu se mai ocupă de administrarea hotelului. Ea a vorbit în trecut și despre relața pe care a avut-o cu Borcea și rezultatul ei.

„Căsnicia mea cu Cristi Borcea a fost o perioadă plină de provocări, dar și de oportunități. Am reușit să construim împreună un imperiu,” a declarat Mihaela, scrie VIVA.

Acum, Mihaela se concentrează mai mult pe viața personală, cu numeroase vacanțe în străinătate, alături de noul său partener, Sorin Rap. Cei 2 au vizitat recent Kenya, scrie Libertatea.

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În ultimii ani, Mihaela a decis să se ocupe de sine și să aibă un stil de viață mai sănătos, cu cât mai puțin stres.

„Mă bucur de casa mea, în care nu prea am fost prezentă până acum,” a dezvăluit Mihaela, scrie Libertatea. „Acum mă ocup de mine. Am slăbit deja vreo 10 kilograme.”

„În primul rând, e vorba de liniștea pe care o ai, fără stres,” a dezvăluit femeia de afaceri în 2024. „Fac și sport, nu mai mănânc după o anumită oră. Anul acesta e o nouă Mihaela Borcea, care a învățat să trăiască cu adevărat. La sală am început să merg constant din februarie. Când vrei să te ocupi de tine, nu mai poți face afaceri. Mai am și acum, dar mult mai ușor.”

Cu cine e căsătorită Mihaela Borcea

În prezent, Mihaela Borcea e căsătorită religios, nu și civil, cu Sorin Rap, alături de care a avut o relație de durată după divorțul de Cristi Borcea. După căsătoria din iunie 2025, cei 2 și-au petrecut luna de miere în Grecia, un loc în care s-au bucurat de numeroase momente emoționante, scrie Libertatea.

„Am organizat o seară grecească cu muzică tradițională și farfurii sparte. Ne-am îmbrăcat în culorile lor, alb și albastru. A fost superb,” a dezvăluit Mihaela în 2025. „Venim aici de trei ani. Apa este limpede, calmă. Aici unde mergem e liniște, avem în față muntele Athos, mâncarea proaspătă, fructele de mare foarte bine pregătite.”

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La nuntă au participat inclusiv fostul ei partener, Cristi Borcea, alături de Valentina Pelinel, scrie SpyNews.

Mihaela a vorbit des despre relația cu Sorin și modul în care a ajutat-o de-a lungul anilor și i-a oferit susținere și iubire, potrivit SpyNews.

Cum se înțeleg Mihaela Borcea și Cristi Borcea acum

Mihaela și Cristi Borcea au împreună 3 copii, Patrick, Melissa și Angelo. În ciuda divorțului, cei 2 au păstrat o relație profesională, ce a inclus administrarea hotelului din Olimp.

Chiar dacă Mihaela s-a retras de la conducerea hotelului în 2024, ei par să aibă în continuare o relație bună. Cristi a fost prezent la nunta Mihaelei alături de cea de-a 3-a soție, Valentina Pelinel.

Întrebat în 2025 cum se înțelege cu Mihaela, Cristi a dezvăluit că se înțelege bine cu toate mamele numeroșilor săi copii, scrie Antena Sport.

În 2026, Mihaela a trecut printr-un moment dificil atunci când și-a pierdut tatăl, în luna august. Mihaela i-a anunțat decesul pe rețelele de socializare, alături de un mesaj emoționant.

„Nu sunt suficiente cuvintele pentru durerea pe care o simt astăzi,” a scris Mihaela pe Instagram. „Aș vrea să mai pot să te strâng o dată în brațe, să-ți mai aud glasul și să-ți spun cât de mult te iubesc. Drum lin către lumină, tăticul meu iubit! Odihnește-te în pace după toate luptele pe care le-ai dus. Pentru mine vei rămâne mereu eroul meu, luptătorul meu, tatăl meu, iar eu feblețea ta.”

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