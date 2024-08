Cum arată Viorel Lis la șase luni după ce nu a mai ieșit deloc din casă: „Decât în mormânt sau la azil, e bine să fii acasă”

Oana Lis a dezvăluit într-un interviu recent care este starea actuală de sănătate a fostului edil al Capitalei. Iată cum a ajuns să arate Viorel Lis!

Viorel Lis a fost surprins în primele imagini, după șase luni petrecute la pat. Într-un interviu pentru Fanatik, Oana Lis a dezvăluit că pentru ea este din ce în ce mai dificil, deoarece fostul edil al Capitalei are nevoie de asistență constantă pentru a se deplasa și pentru a-și îndeplini activitățile zilnice.

Primele imagini cu Viorel Lis, după șase luni petrecute la pat

În ciuda situației dificile, Oana Lis rămâne alături de soțul ei. Aceasta a mărturisit că nu mai are răbdare să acorde interviuri, însă, de cele mai multe ori, acceptă de dragul lui. Fostul edil suferă că prietenii și cunoștințele nu-l mai caută de când are problemele de sănătate.

„Viorel n-a mai ieșit din casă de șase luni, de la ziua lui, nu se poate deplasa singur. Unele zile sunt mai grele din punct de vedere al sănătății și fără ajutor nu putem. El este și un bărbat înalt, mare, și dacă are dureri, nu pot să-l îmbrac. Stăm la bloc, e greu cu deplasarea pe stradă, adică este foarte, foarte complicat. Așa că am ales să stea acasă. Este greu dacă te gândești că a călătorit în toată lumea asta, în China, în America. S-a plimbat, a făcut atâtea lucruri și dintr-o dată să rămâi, cum să zic, numai în casă. Dar pe de o parte, în orice situație trebuie să vezi partea bună, așa că decât în mormânt, decât la azil, decât nu știu pe unde, pe la spital, e bine să fii acasă, în confortul casei tale”, a explicat Oana Lis pentru sursa citată.

„Una bună, zece rele, așa sunt zilele mele. Din fericire, reușesc să-mi iau puterea din felul meu de a fi, din credința în Dumnezeu. Din faptul că mi-am asumat această decizie și merg până în pânzele albe. Adică atunci când îți asumi ceva, nu există altă variantă, nu te gândești la trecut, cum ar fi fost. Pur și simplu te gândești să faci cât poți de bine.De trei ani, adică, mă rog, de când cu pandemia, stăm mai mult acasă, dar Viorel este bolnav de cel puțin 7 ani. Am umblat prin spitale până am găsit tratamentul potrivit pentru el, adică au fost multe, multe, multe. Am și fost internată cu el de câteva ori. Nu mă ajută cineva efectiv să-l îngrijesc. Eu îl îngrijesc și am zis că mândră că pot să fac asta. Mă rog, rareori, am mai chemat, atunci când Viorel a fost în stări mai grave. Am mai chemat să mă ajute la spălat, la curățenie, când nu am mai putut eu. Au fost și momente bineînțeles, pentru că nu sunt nici eu robot, dar, în general, eu mă ocup”, a mai declarat Oana Lis pentru Fanatik.

Care este cea mai mare dorință a lui Viorel Lis

Viorel Lis îi este recunoscător soției sale și realizează că viața lui nu ar fi fost la fel fără ea. Din acest motiv, principalele lui dorințe au legătură cu Oana și starea lui de sănătate.

„Vreau să fiu iar sănătos, să stau cât mai mult cu Oana și să am mai mulți bani”, a spus Viorel Lis, potrivit sursei.

