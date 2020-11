Cum arătau Kim și Kourtney Kardashian în copilărie. Surorile se îmbrăcau asemănător încă de pe atunci

În imagine se observă cum surorile Karsashian purtau rochii în carouri, de același model, și bentițe înflorate. Diferența dintre cele două ținute este dată de culoarea vestimentației, Kim Kardahian fiind cea în galben.

De atunci, cele două surori au mai apărut în public în ținute asemănătoare.

La Săptămâna Modei din Paris, din luna martie, cele două surori s-au îmbrăcat amândouă în ținute din latex.

Actrița Kim Kardashian este miliardară, fiind proprietarea unui brand de cosmetice cunoscut în întreaga lume. În luna septembrie a acestui an, Kim a anunțat că a filmat ultimul sezon al reality show-ului „Keeping Up With The Kardashians”, reality show care a durat timp de 14 ani și care a făcut celebră familia Kardashian. Ultimul sezon va fi difuzat la începutul anului 2021.