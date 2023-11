Relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu, la un an de la despărțirea lor tumultoasă, a evoluat într-un mod remarcabil. Iată ce a spus el.

Cum se înțeleg în prezent Cristina Cioran și Alex Dobrescu, tatăl copilului ei, după ce s-au despărțit de un an. Ce relație au

Cei doi, care au avut parte de o despărțire cu scandal, au reușit să depășească animozitățile inițiale în favoarea unei atmosfere mai pașnice, în special pentru binele fiicei lor, Ema.

Ce relație există acum între Cristina Cioran și tatăl copilului ei, Alex Dobrescu

Despărțiți inițial într-un mod dureros, atât Cristina Cioran, cât și Alex Dobrescu au reușit să depășească acuzațiile reciproce și să găsească un teren comun pentru a-și crește copilul. Chiar dacă au existat momente tensionate în trecut, timpul pare să fi vindecat rănile, iar cei doi părinți s-au angajat într-o relație civilizată și cooperativă în beneficiul micuței lor.

Cu trecerea timpului, Alex Dobrescu a recunoscut public că își dorește să se căsătorească cu Cristina Cioran și și-a exprimat în mod repetat sentimentele profunde pentru aceasta. Deși actrița a fost rezervată în ceea ce privește ideea de a se recăsători, relația lor pare să evolueze către o formă de armonie și înțelegere reciprocă.

„În prezent, suntem bine. Cu copilul împreună. Avem o relație deosebită, bazată pe armonie. Suntem în familie, în accepțiunea mea. Cu mama copilului meu. Ieșim la masă, ieșim cu prietenii, cu copilul.

Fac orice, o iubesc atât de mult. Și o voi iubi toată viața. Vreau să ne propovăduim iubirea prin căsătorie. Îmi pare rău că ne-am răcit în perioada aceia și ne-am despărțit. Nu trebuia să se întâmple asta, dar se vor remedia lucrurile. Copilul trebuie să crească cu ambii părinți. Eu am tot cerut-o de-a lungul anilor, dar ea nu pune preț pe asta. Eu mă port frumos și cu ea, și cu fata. Nu mai fac nimic din ce am făcut în trecut. Nu am o altă relație. Iar dat fiind comportamentul meu, lucrurile ar trebui să se întâmple așa cum îmi doresc'. a declarat acesta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Actualmente, cei doi par să trăiască într-o atmosferă familială, dedicându-se creșterii și îngrijirii fiicei lor împreună. Alex Dobrescu a subliniat că și-a revizuit comportamentul și a promis că nu va repeta greșelile din trecut. Într-un interviu, acesta a afirmat că sunt în prezent într-o relație deosebită, bazată pe armonie, și că fac tot posibilul să ofere un mediu stabil și iubitor pentru fiica lor.

Cristina Cioran a confirmat buna înțelegere dintre ea și Alex Dobrescu în ceea ce privește coparentingul pentru Ema. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi părinți au ales să colaboreze în creșterea fiicei lor, asigurându-se că aceasta beneficiază de sprijinul ambilor părinți. Cristina a subliniat că se bazează pe abilitățile de tată ale lui Alex și că au reușit să creeze o atmosferă corespunzătoare pentru Ema, eliminând necesitatea unei bone.

„Ema este cu tatăl ei acum. Noi facem coparenting. Chiar dacă nu mai formăm un cuplu, nu înseamnă că am renunțat la a ne crește copilul împreună. Așadar, când eu nu pot, este el. În rest, la grădiniță, am ales una de stat. Este foarte aproape de locul unde stau, de casa noastră, sunt foarte drăguțe doamnele. Au această clasă de pitici. Sunt foarte încântată că am această oportunitate să o duc devreme în sistemul de stat. Cred foarte mult în sistemul pregătitor, cel pentru preșcolari’, a mărturisit Cristina Cioran, pentru Unica.

Astfel, relația dintre Cristina Cioran și Alex Dobrescu, la un an de la despărțire, a evoluat spre o colaborare matură și respectuoasă, prioritară fiicei lor comune.