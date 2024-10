Cum se înțelege Andreea Bălan cu Irina, fosta parteneră a lui Victor Cornea. Tenismenul are un băiat cu ea

Andreea Bălan a vorbit într-un interviu despre relația pe care o are cu fosta parteneră a lui Victor Cornea.

Andreea Bălan și-a găsit fericirea în brațele lui Victor Cornea. Cei doi formează un cuplu de aproximativ un an și jumătate, însă lucrurile au evoluat extrem de rapid între ei. Fiecare se înțelege foarte bine cu copiii celuilalt, ceea ce a făcut ca relația lor să evolueze și mai repede. Iată ce a dezvăluit artista despre relația pe care o are cu fosta parteneră a iubitului ei!

Citește și: Andreea Bălan alături de tatăl ei pe scenă, în timpul concertului de la Sala Palatului. Au cântat împreună o piesă compusă de el

Andreea Bălan a vorbit despre relația pe care o are cu Irina, fosta parteneră a lui Victor Cornea

Atât Andreea Bălan, cât și Victor Cornea sunt părinți, iar artista a fost tare bucuroasă când a aflat că tenismenul are un băiețel, pe Luca, în vârstă de 11 ani.

Articolul continuă după reclamă

„Victor la prima întâlnire mi-a spus: <<Eu am un băiețel>>. A contat foarte mult. Eu am vrut să mă întâlnesc cu el după o perioadă în care am vorbit doar la telefon, pentru că mi s-a părut un bărbat deștept, în primul rând. Dar până nu mi-a spus că are un băiețel, eu nu am văzut mai departe. Mi-a spus de la prima întâlnire, după jumătate de oră. A fost wow, mi s-a luminat fața efectiv. Era mândru că are un băiețel și bănuia că, eu având doi copii, nu o să fie nicio problemă”, a povestit cântăreața pe YouTube, citată de Libertatea.

Invitată recent în cadrul unei emisiuni TV, Andreea Bălan a dezvăluit cum stau lucrurile între ea și Irina, mama băiatului lui Victor Cornea. Se pare că cele două nu doar că se înțeleg bine, dar petrec și timp împreună, iar cântăreața are numai cuvinte de laudă la adresa Irinei.

„(n.red. – Victor) are un băiețel, Luca, are 11 ani. Nu este băiețelul meu. Este educat foarte frumos de mama lui, Irina, și suntem o familie mare. Când ne întâlnim toți, e foarte frumos”, a spus Andreea Bălan, potrivit sursei citate mai sus.

Citește și: Victor Cornea a împlinit 31 de ani. Ce surpriză i-au făcut Andreea Bălan și fiicele ei. Tenismenul a dezăvluit ce dorință și-a pus

Andreea Bălan: „Am stabilit că nu mai facem copii”

Chiar dacă își doresc să își petreacă toată viața împreună, Andreea Bălan și Victor Cornea au stabilit că nu vor face un copil. Din cauza programului încărcat, dar și a problemelor de sănătate ale artistei, au hotărât că aceasta este cea mai bună decizie.

„Am stabilit că nu mai facem copii. El mai are zece ani cel puțin în care o să fie pe drumuri, plecat și, atunci, un copil nu își are rostul și nici eu nu îmi mai doresc. E greu să crești doi copii, nu e ușor. Costuri și așa (...) Băiețelul lui, Luca, vine des la noi”, a spus Andreea Bălan, potrivit unei surse.