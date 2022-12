Cum se menține Sanda Ladoși în formă. Artista are 52 de ani și nu se abține de la nimic: „Mănânc inclusiv...”

Sanda Ladoși a explicat că nu are un „secret” anume, și, mai mult decât atât, nu obișnuiește să se abțină de la nimic atunci când vine vorba de alimentație. Cu toate acestea, sportul joacă un rol important, chiar dacă vedeta nu mai are în prezent atât de mult timp la dispoziție.

Cum se menție în formă Sanda Ladoși, la 52 de ani

De câțiva ani buni, Sanda Ladoși nu mai apare atât de des pe micile ecrane. Cântăreața stă mai departe de scenă și mai aproape de arena circului, iar această pasiune, împreună cu o dietă ușoară și sport, a ajutat-o să se mențină în formă. Într-un interviu recent, Sanda Ladoși a dezvăluit că pune accentul pe sport, însă nu la fel de mult cum obișnuia în urmă cu câțiva ani.

Citește și: Ce mai face și cum arată acum Sanda Ladoși. Celebra artistă și-a schimbat cariera

„Fac sport, dar nu mai fac cum făceam. Nu mai am timp. În perioada când făceam foarte mult sport, copiii erau mai mici. Acum e o perioadă foarte dificilă, amândoi sunt în preadolescență, adolescență și este foarte complicat. Trebuie să fiu în permanență lângă ei, apar tot felul de neprevăzute și important este să fii lângă ei și pentru asta trebuie să plătești un preț”, a dezvăluit artista, potrivit Spectacola.

Totodată, Sanda Ladoși a mai mărturisit că nu se abține de la mâncare și își face micile plăceri culinare, chiar dacă acestea nu se află tocmai pe „lista verde”. Cântăreața a mărturisit că singura ocazie în care s-a confruntat cu kilogramele în plus a fost după ce a dat naștere celui de-al doilea copil.

„Am fost întrebată ce mănânc.. de toate, inclusiv slănină și ceapă. Pâinea o fac în casă, când nimeresc o coajă de pâine de aia proaspătă nu o să trec pe lângă ea, asta este, e o asumare. Mă ajută Dumnezeu, fără prea mare efort.

Am avut o perioadă în care, legat de nașterea celui de-al doilea copil, foarte greu am reușit să dau kilogramele acelea jos. Probabil că nu a fost nici momentul, dar când s-a întâmplat, s-a întâmplat pur și simplu. Așa am fost întotdeauna. Nu mă mai chinui”, a mai explicat aceasta, potrivit sursei anterior menționate.

Citește și: Sanda Ladoşi, un exemplu de femeie puternică! Şi-a pus ambiţia şi a reuşit tot ceea ce şi-a propus! Povestea din spatele succesului

Cum se descurcă Sanda Ladoși în rolul de mămică, cu doi copii adolescenți

Pe lângă cariera profesională, Sanda Ladoși este și mama a doi copii de care este extrem de mândră, în vârstă de 14, respectiv 16 ani. Chiar dacă această perioadă a adolescenței poate fi dificilă pentru relația dintre copii și părinți, vedeta a explicat că are grijă să le fie mereu alături acestora.

„Dacă știi ce vrei să obții de la ei, dacă știi ce vrei tu, ca părinte, nu e greu. Noi avem datoria să îi coordonăm, dar nu putem să le trăim viața și nu putem lua decizii în locul lor. Ei trebuie să fie ajutați să-și găsească drumul. Eu nu spun că nu-i o provocare, în fiecare zi este, pentru că eu vin dintr-o altă generație, cu altă educație, alte principii și este complicat.

Încerc să am mintea deschisă, să mă adaptez la vremurile de astăzi, dar să nu uit că educația, indiferent de epocă, și cei șapte ani de acasă sunt valabili oricând, și peste 2000 de ani. Cei șapte ani de acasă vor fi mereu importanți. Atunci, caut să fiu în echilibru cu realitatea, dar și cu bunul simț”, a mai declarat artista.

Semifinala Te cunosc de undeva e disponibilă în AntenaPLAY. Dă PLAY și bucură-te de spectacol!