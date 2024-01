Cuplul celebru care a oferit un spectacol „interzis” pe plajă | FOTO. Cei doi foști au reaprins flacăra după 13 ani

Perechea a arătat ca un adevărat cuplu în timpul ieșirii la plajă, iar cei doi s-a abținut de la atingeri intime, deși puteau oricând fi văzuți de cei din jur, sau surprinși de paparazzi.

Scott Disick pare că s-a întors la vechea luji dragoste, Chloe Bartoli, cu care a avut o relație în urmă cu 13 ani. Starul „Keeping Up With the Kardashians” și stilistul celebru au fost surprinși în ipostaze incendiare cu doar câteva zile înainte de Anul Nou, în timp ce se bucurau de soare și ce compania plăcută, pe plaja din St. Barts. Cei doi, care sunt cazați și în aceeași vilă de lux, au fost văzuți, anterior, luând masa într-unul dintre cele mai exclusiviste locuri de pe insulă.

Cum au fost surprinși pe plajă Scott Disick și Chloe Bartoli. Cei doi nu și-au putut ține mâinile departe unul de celălalt

Disick, în vârstă de 40 de ani, și stilistul celebru, în vârstă de 33 de ani, au zâmbet numai un zâmbet în timp ce păreau că s-au întors în adolescență, stropindu-se cu apă și jucându-se.

Starul „Kardashians” – care are trei copii cu fosta parteneră, Kourtney Kardashian – purta un costum de baie verde închis, un lanț de aur la gât și ochelari de soare negri. În timp ce, Chloe și-a arătat trupul perfect lucrat într-un costum de baie din două piese, cu dungi roz și negre.

Perechea a arătat ca un adevărat cuplu în timpul ieșirii la plajă, iar cei doi s-a abținut de la atingeri intime, deși puteau oricând fi văzuți de cei din jur, sau surprinși de paparazzi.

Ulterior, ei s-au acoperit și au făcut o scurtă plimbare pe plajă, înainte de a intra în aceeași decapotabilă albă și a pleca împreună.

Disick are un palmares impresionant de cuceriri de-a lungul carierei sale de succes ca vedetă de reality show. El și Chloe s-au întâlnit pentru prima dată în 2006 și se pare că au mai avut o legătură și în 2020, când bărbatul luase o pauză cu Khloe Kardasian. Disick a fost cu aceasta timp de aproape un deceniu, înainte de căsătoria ei cu toboșarul Blink-182, Travis Barker.

