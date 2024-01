Damian Drăghici a povestit despre provocările pe care le întâmpină în relație. Cine este și ce vârstă are iubita sa

Damian Drăghici a dezvăluit care sunt principalele provocări pe care le întâmpină în relația pe care o are cu iubita sa. Cine este Cristina Stroe și ce diferență de vârstă există între cei doi.

Damian Drăghici a fost invitat în cadrul unei emisiusni de tip interviu, unde a povestit câteva detalii pe care nu mulți le cunosc. Artistul a ținut să menționeze care sunt principalele provocări pe care le întâmpină în relația cu iubita lui, Cristina Stroe.

Cei doi formează un cuplu de mai mulți ani, iar din 2019 au și un băiețel superb împreună care a reușit să le întregească familia și să le arate ce înseamnă o iubire dincolo de imaginație.

Damian Drăghici a povestit despre provocările pe care le întâmpină în relație

Deși între cei doi există o diferență de vârstă de 23 de ani, Damian și Cristina se înțeleg de minune și dovedesc faptul că vârsta este doar un număr. Iubirea lor este mai presus decât orice critică și au dovedit-o de fiecare dată când au avut ocazia.

Damian și Cristina au o relație frumoasă și liniștită, mai ales de când a apărut fiul lor, Andrei, iar acest lucru se vede cu ochiul liber. Cu toate acestea, artistul recunoaște că există și provocări importante care apar, însă pe care cei doi reușesc să le gestioneze cu succes.

În cadrul emisiunii în care a fost invitat, Damian a mărturisit că nu este gelos și că acest sentiment ar fi de fapt bazat pe neîncrederea în propria persoană, lucru care nu se aplică în relația lor.

„Nu sunt gelos. Niciodată. Asta înseamnă că nu ai încredere în tine. Cred că dacă ar fi o provocare în relația mea cu Cristina este că eu mă concentrez foarte mult pe muncă. E un obicei. Dar în rest gelozii nu există. Am avut în viața mea asta cu gelozia invers, din partea partenerelor spre mine. Din cauza faptului că artistul primea pe tavă ceea ce primea, băutură și ce prostii primeam. Dar astea sunt ale trecutului. Ne-am cumințit. Suntem oameni normali, cu capul pe umeri” a mărturisit artistul.

Totodată, Damian a ținut să menționeze câteva detalii și despre iubita sa, referitor la capitolul gelozie:

„Cristina este foarte matură și nici ea nu este geloasă. Că mai facem câte o glumă că s-a uitat așa la ăla sau eu la cineva, dar nu există momente de gelozie” susține cu tărie Damian.

O adevărată provocare pe care o conștientizează artistul este reprezentată de faptul că își dedică o mare parte din timp carierei sale, iar lipsa lui în multe momente importante îi poate aduce consecințe în relația de cuplu și de familie.

Iată cât de frumoși sunt cei trei împreună:

Deși vârsta ar putea să pară pentru unii un împiediment în buna funcționare a unei relații, Damian și Cristina nu văd o reală problemă în acest număr.

Diferența dintre cei doi este de 23 de ani, Damian având frumoasa vârstă de 53 de ani, iar Cristina de 30 de ani. Cuplul nu a lăsat niciodată loc de interpretări că ar exista probleme din acest motiv, însă au primit multe critici de-a lungul timpului.

Cu toate acestea, cei doi au continuat să zâmbească și să fie fericiți alături unul de celălalt și de fiul lor.

Cine este Cristina, iubita lui Damian Drăghici

Cristina Stroe este o artistă din Râmnicu Sărat care a devenit cunoscută de un număr mare de telespectatori datorită participării ei la mai multe emisiuni televizate în care s-a prezentat pentru a-și demonstra talentul său muzical.

Frumoasa lui iubită este pasionată de același domeniu ca și Damian, facând parte din lumea muzicii încă de mulți ani și colaborând cu numeroase personalități muzicale importante din România.

Ceea ce nu mulți știu, este că cei doi, de asemenea, au colaborat înainte de a se înfiripa frumoasa poveste de dragoste pe care o trăiesc acum, dar și că fac acest lucru chiar și în prezent.

Artistul a făcut marele pas de a o cere în căsătorie în 2018, fiind un moment inedit, chiar în cadrul unei emisiuni televizată.

La acea vreme, Damian a lansat un mesaj copleșitor în mediul online, care avea să dezvăluie cum este relația lor:

„De-o vreme încoace, tot dau târcoale gândului că e vremea să îi propun să fie soția mea, dar nu prea am știut cum. În general e visul oricărei femei să fie cerută în căsătorie într-un mod cât mai original, poate nu este cel mai creativ sau romantic momentul în care s-a întâmplat cererea, dar anul acesta mi-am propus să fac tot ce simt și să dau frâu liber sentimentelor. Viața mea s-a schimbat radical de când am cunoscut-o pe Cristina Stroe.

Mă completează, mă liniștește și îmi oferă dragostea de care am nevoie, iar în egală măsură îmi este pur și simplu inspirație. Am avut emoții foarte mari, nu știam cum o să reacționeze și care va fi răspunsul ei, mai ales că ea nu știa absolut nimic de ceea ce urmă să fac. Am traversat împreună momente dificile, iar în ultimele zile am conștientizat că trebuie să fac pasul asta. Acum am depășit toate situațiile și ne bucurăm doar de emoțiile frumoase care ne copleșesc” a scris Damian.

Deși Cristinei îi place să stea departe de lumina reflectoarelor, aceasta a participat alături de soțul ei în emisiunea „Te cunosc de Undeva”, unde cei doi și-au demonstrat talentele și s-au bucurat de minunata experiență.